Минфин заверяет, что в КР идет сокращение дефицита бюджета

Дефицит республиканского бюджета за I полугодие 2018 года сокращен на 3,7 млрд сомов по сравнению с 2017 годом. Об этом сообщает министерство финансов КР со ссылкой на директора Центрального казначейства Марлена Амандыкова.

"За 1 полугодие республиканский бюджет, исходя из совокупных доходов в сумме 62 миллиарда 927 миллиона 757 тысяч сомов и совокупных расходов в сумме 64 миллиарда 775 миллионов 358 тысяч сомов, исполнен с дефицитом в сумме 1 миллиард 847 миллионов 601 тысяч сомов. При этом, недостаток средств к ВВП составляет 0,9%. В 2017 году эта цифра достигала 2,7%", - подчеркивают в финансовом ведомстве.