Совбез: Граждане уже называют конкретные фамилии коррупционеров

В сознании граждан происходит перелом: они уже стали не просто сообщать о фактах коррупции, но и предоставлять факты, перечислять конкретные фамилии. Об этом 12 сентября на пресс-конференции отметил секретарь Совета безопасности Дамир Сагынбаев.

Его мнение, что открытых сообщений от населения должно быть и будет больше. Так как с коррупционными проявлениями граждане сталкиваются каждый день.

- Коррупция появилась не сегодня и не вчера. Поэтому для ее искоренения требуются значительные силы, которые, отмечу, уже мобилизованы. А открытые обращения помогают правоохранительным органам, - сказал Сагынбаев.

Он также рассказал о ходе расследования по трем заявлениям, вызвавших общественный резонанс в обществе.

Летом во время рабочей поездки в Джалал- Абад к президенту Сооронбаю Жээнбекову обратился житель Базар-Коргонского района Таалай Исаев. Он попросил взять под личный контроль уголовное дело, которое было возбуждено в отношении главы районного управления ГРС Таркчыева. Он же в настоящее время занимает пост одного из руководителей айыл окмоту Базар-Коргонского района.

- Мы изъяли все материалы по делу, изучили и направили в Генпрокуратуру для дачи юридической оценки. И мы уверены, что надзорный орган вынесет соответствующее решение в том числе в отношении судьи, вынесшего достаточно мягкий приговор, - заявил секретарь Совбеза.

По открытому заявлению проводницы дальнего следования ГП "НК "Кыргыз темир жолу" Алии Асанбаевой ГСБЭП возбудила уголовное дело.

По словам Сагынбаева, в ближайшее время должностные лица и другие сотрудники будут привлечены к ответственности.

- Алия Асанбаева указала, что на международных маршрутах железнодорожных путей Бишкек-Москва, Бишкек-Казань, Бишкек-Новокузнецк и обратно большое количество безбилетников. В результате проверки эти факты подтвердились. Установлены лица, причастные к их провозу, - напомнил он.

И из последнего:

- В августе после видеообращения пресс-секретаря Госэкотехинспекции Анары Мамбеталиевой сотрудниками Совбеза и мной лично были предприняты меры для того, чтобы с ней встретится. Нами были получили необходимые материалы, видео, которые доказывают определенные нарушения в деятельности ведомства, - сообщил Дамир Сагынбаев.

И отметил, что собранные материалы достаточно объемные, потому принято решение о создании межведомственной рабочей комиссии. Ее решение будет озвучено позже, заключил секретарь Совбеза.