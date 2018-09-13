Аида Салянова про дружбу с Текебаевым и отношения с Атамбаевым

При отношении Алмазбека Атамбаева к Омурбеку Текебаеву такой финал со мной был неизбежен. Об этом заявила экс-генпрокурор КР Аида Салянова в интервью ИА "Азаттык".

По ее словам, один из факторов ее раздора с Атамбаевым стала его (президента - ред.) фантазия о близких отношениях Генпрокурора с Текебаевым.

- Но это не так. Омурбека Чиркешовича я знаю с парламента, где проработала 12 лет. Да, именно он и экс-президент КР Роза Отунбаева когда-то предложили мне стать руководителем Минюста, а затем и Генпрокурором. Само же мое сотрудничество с Текебаевым началось с работы над Конституционной реформой. Но это было лишь официальное общение. Например, за 4 года работы на должности главы надзорного органа я видала Текебаева в лучшем случае раз в год, не более. При этом, он никогда меня ни о чем не просил. Но Алмазбек Шаршенович считал, что, инициируя дела по коррупции, я выполняю заказ Текебаева. При этом, для меня было открытием неприязненное отношение экс-главы КР к лидеру "Ата-Мекена". Хотя, последний никогда о таком не говорил, и с его со стороны я подобного не чувствовала. Поэтому тем, кто становился фигурантом уголовных дел, либо готовился к такому повороту, было выгодно доносить о нашем тесном общении с Текебаевым, - подчеркнула она изданию Салянова.

Она напомнила, что хотя на должность Генпрокурора ее утверждал не Алмазбек Шаршенович, придя к власти, он все же не стал ее менять.

- Возможно понял, что борьба с коррупцией – та фишка, которая нужна стране и которую затем можно измерить и оценить. Но вот в реальности его позиции по задерживаемым в рамках уголовных дел лицам могла быть разной. Тем не менее, для меня изначально было странным поведение Атамбаева и правоохранительных органов, которые начали изучать происходящее вокруг меня. А позже возбудили уголовное дело против моего супруга. На тот момент я была больше функционером, не политиком, - подчеркнула она.

Генпрокурор считает, что таким образом экс-президент хотел обзавестись гарантией для себя и своего близкого окружения.

- Для этого и было искусственным образом придумано уголовное дело, чтобы я потом не смогла выступать с какими-то заявлениями. Видимо, он очень плохо меня знал и судил по себе. Ведь, даже, если бы мне стали известны определенные вещи, которые могли бы сработать против него, с моими моральными установками и принципами, я даже не представляю, как бы это выглядело. Если у меня и появлялась информация по поводу какого-либо высокопоставленного лица, я с этими материалами работала открыто, пытаясь довести их до суда. Не было даже в мыслях ими торговаться или оставить на "черный день", - заявила Салянова.

Что касается мужа и тех, кто ему "шил" дело по коррупции,то все они хорошо знали, что его там близко не было.

- Более того, лица из Минфина, ТЭЦ и ОАО "Электрических станций", которые заключали контракты, по которым обвиняют моего мужа, еще на суде открыто говорили, что видели моего супруга лишь в день суда. В любом случае его дело - чистейшая фальсификация. Конечно, две судебные инстанции при Атамбаеве успели его осудить. Осталось слово за Верховным судом. Надеюсь, там воспользуются свои правом и поставят справедливую точку в этом вопросе, - подытожила Салянова.