Погода
$ 69.42 - 69.71
€ 80.40 - 81.44

Аида Салянова про дружбу с Текебаевым и отношения с Атамбаевым

628  3
- Виктория Григоренко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

При отношении Алмазбека Атамбаева к Омурбеку Текебаеву такой финал со мной был неизбежен. Об этом заявила экс-генпрокурор КР Аида Салянова в интервью ИА "Азаттык".

По ее словам, один из факторов ее раздора с Атамбаевым стала его (президента - ред.) фантазия о близких отношениях Генпрокурора с Текебаевым.

- Но это не так. Омурбека Чиркешовича я знаю с парламента, где проработала 12 лет. Да, именно он и экс-президент КР Роза Отунбаева когда-то предложили мне стать руководителем Минюста, а затем и Генпрокурором. Само же мое сотрудничество с Текебаевым началось с работы над Конституционной реформой. Но это было лишь официальное общение. Например, за 4 года работы на должности главы надзорного органа я видала Текебаева в лучшем случае раз в год, не более. При этом, он никогда меня ни о чем не просил. Но Алмазбек Шаршенович считал, что, инициируя дела по коррупции, я выполняю заказ Текебаева. При этом, для меня было открытием неприязненное отношение экс-главы КР к лидеру "Ата-Мекена". Хотя, последний никогда о таком не говорил, и с его со стороны я подобного не чувствовала. Поэтому тем, кто становился фигурантом уголовных дел, либо готовился к такому повороту, было выгодно доносить о нашем тесном общении с Текебаевым, - подчеркнула она изданию Салянова.

Она напомнила, что хотя на должность Генпрокурора ее утверждал не Алмазбек Шаршенович, придя к власти, он все же не стал ее менять.

- Возможно понял, что борьба с коррупцией – та фишка, которая нужна стране и которую затем можно измерить и оценить. Но вот в реальности его позиции по задерживаемым в рамках уголовных дел лицам могла быть разной. Тем не менее, для меня изначально было странным поведение Атамбаева и правоохранительных органов, которые начали изучать происходящее вокруг меня. А позже возбудили уголовное дело против моего супруга. На тот момент я была больше функционером, не политиком, - подчеркнула она.

Генпрокурор считает, что таким образом экс-президент хотел обзавестись гарантией для себя и своего близкого окружения.

- Для этого и было искусственным образом придумано уголовное дело, чтобы я потом не смогла выступать с какими-то заявлениями. Видимо, он очень плохо меня знал и судил по себе. Ведь, даже, если бы мне стали известны определенные вещи, которые могли бы сработать против него, с моими моральными установками и принципами, я даже не представляю, как бы это выглядело. Если у меня и появлялась информация по поводу какого-либо высокопоставленного лица, я с этими материалами работала открыто, пытаясь довести их до суда. Не было даже в мыслях ими торговаться или оставить на "черный день", - заявила Салянова.

Что касается мужа и тех, кто ему "шил" дело по коррупции,то все они хорошо знали, что его там близко не было.

- Более того, лица из Минфина, ТЭЦ и ОАО "Электрических станций", которые заключали контракты, по которым обвиняют моего мужа, еще на суде открыто говорили, что видели моего супруга лишь в день суда. В любом случае его дело - чистейшая фальсификация. Конечно, две судебные инстанции при Атамбаеве успели его осудить. Осталось слово за Верховным судом. Надеюсь, там воспользуются свои правом и поставят справедливую точку в этом вопросе, - подытожила Салянова.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/373429
Теги:
Аида Салянова, Алмазбек Атамбаев, Омурбек Текебаев, Роза Отунбаева, Генеральная прокуратура, суд, уголовная ответственность
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
Болотбек
13.09.2018, 17:58

Просто нужно жить честно. Да бабла хотят все,но не каждый пойдет на сделеку со своей совестью. Не каждый умеет подвергать осуждению,ради денег, репутацию своих близких.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Эльнура Рустамова
13.09.2018, 18:29
Карма: +2
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 7
Минусов: 5
Комментариев: 16

Атамбаевге шылтайм деп, өзүнүн бетин өзү ачып койгон го.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Кенже Бекболотова
13.09.2018, 18:32
Карма: +1
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 3
Минусов: 2
Комментариев: 11

Кстати муж Саляновой работал у Шыкмаматова, а сама она ушла после должности ГП именно к Текебаеву. Любовниками они конечно не были, но она возможно выступала как его марионетка. Марионетка Текебаева - Атамбаеву была не нужна.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  