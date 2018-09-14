Маршруточник заблокировал двери и отказался везти бедно одетого пенсионера

Пользователь Instagram giza0340 опубликовала видео, как пожилой мужчина отчаянно пытается сесть в бишкекскую маршрутку №223. Но, по словам девушки, дверь была заблокирована изнутри. "Случилось то, что меня шокировало", - пишет она.

"Остановившись на красный свет светофора я увидела дедушку. Честно, я думала он попросит мелочи, но он прошел мимо и хотел сесть на маршрутку 223. Я наблюдала за ним, а он никак не мог открыть дверь. Думала, там заклинило. Я включила аварийку, и вышла помочь дедушке. Но я офигела! Водитель просто заблокировал дверь! Как так? Маршрутка была полупустая! А дедушка не был попрошайкой, не был пьян! Просто бедно одетый пенсионер! Я кричала, просила открыть дверь, сказала, что заплачу! Так он просто уехал! Я не могла отвезти, так как спешила и нам не по пути", - рассказала giza0340.

Видеоролик за 10 часов набрал несколько десятков тысяч просмотров.

В комментариях большинство пользователей осудили водителя маршрутки, отметив, что подобное – когда маршруточники не хотят брать в салон пенсионеров – случается часто.