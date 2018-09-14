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Маршруточник заблокировал двери и отказался везти бедно одетого пенсионера

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- Оксана Гут
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Пользователь Instagram giza0340 опубликовала видео, как пожилой мужчина отчаянно пытается сесть в бишкекскую маршрутку №223. Но, по словам девушки, дверь была заблокирована изнутри. "Случилось то, что меня шокировало", - пишет она.

"Остановившись на красный свет светофора я увидела дедушку. Честно, я думала он попросит мелочи, но он прошел мимо и хотел сесть на маршрутку 223. Я наблюдала за ним, а он никак не мог открыть дверь. Думала, там заклинило. Я включила аварийку, и вышла помочь дедушке. Но я офигела! Водитель просто заблокировал дверь! Как так? Маршрутка была полупустая! А дедушка не был попрошайкой, не был пьян! Просто бедно одетый пенсионер! Я кричала, просила открыть дверь, сказала, что заплачу! Так он просто уехал! Я не могла отвезти, так как спешила и нам не по пути", - рассказала giza0340.

Видеоролик за 10 часов набрал несколько десятков тысяч просмотров.

В комментариях большинство пользователей осудили водителя маршрутки, отметив, что подобное – когда маршруточники не хотят брать в салон пенсионеров – случается часто.


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URL: https://www.vb.kg/373442
Теги:
маршрутки, пенсии, ПДД, Бишкек, общественный транспорт, маршрутники издеваются над людьми
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Комментарии
Читатель
14.09.2018, 10:07

Маршруточника нужно уволить, а руководство наказать в административном порядке. И вообще пора снять все линии с города. В основном именно маршрутчики грубо нарушают ПДД.

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нина горобец
14.09.2018, 11:26

это происходит очень часто, я сама пенсионерка и тоже не всегда могу попасть в маршрутку, потому что водители просто проезжают мимо, очень сложно сесть на военторге и на аламединском рынке на жибек жолу, за что так люто ненавидят пенсионеров водители маршруток, не понятно?

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Almaz
14.09.2018, 11:31

Посадка и высадка пассажиров производиться исключительно на остановках. Здесь водитель прав

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14.09.2018, 12:18

Almaz

Посадка и высадка пассажиров производиться исключительно на остановках. Здесь водитель прав

Стоял бы молодой человек- взял бы. С этим сталкиваюсь постоянно. Так делают и водители 6 маршрута автобуса. Другой раз думаешь: на автобусе едешь или на частной машине.

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