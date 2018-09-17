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Строительные компании с начала года вложили в экономику КР 46 млрд сомов

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- Оксана Гут
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Строительный бизнес - локомотив экономики Кыргызстана. Об этом сегодня, 17 сентября, на встрече президента с бизнесменами заявила исполнительный директор Американской торговой палаты Зарина Чекирбаева.

- У нас, по данным Минфина, наибольший вклад в рост ВВП по прогнозам на последующие годы будет будет именно со стороны строительного сектора - 12,6 %. Уже сейчас оказывается большая поддержка экономике страны. Это не только предоставление рабочих мест, но и реальные инвестиции. К примеру, с января по июль 2018 года компании потратили 46 млрд сомов. Если сопоставить эту сумму с чем-то весомым, то выходит 448 школ, - отметила Чекирбаева.

Однако, заявила она, стройбизнес страдает от количества проверок и длительности их проведения.

- Идеальный пример, если удается получить разрешительные документы в течение года. Но чаще уходит около 2 лет. В Грузии же строительные компании ждут всего 10 рабочих дней. У нас эти сроки нигде не указаны. А если и указаны, то не исполняются. Только представьте ходить два года за справками?! - обратилась Чекирбаева к главе государства.

Она предложила оптимизировать разрешительную систему по принципу единого окна.


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URL: https://www.vb.kg/373481
Теги:
бизнес, инвестиции, президент, проверки, строительство, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
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