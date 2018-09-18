Торговцы "Дордоя" почувствовали конкуренцию со стороны "Кербена"?

Владельца рынка "Кербен" Абдирейима Кулбаева подозревают в лоббировании интересов китайских предпринимателей. По крайней мере, газета "Де факто" пишет, что он намерено завозит их на свой рынок, чтобы вытеснить отечественных торговцев.

"Привезенные им китайцы поставляют товары по ценам намного дешевле, чем у отечественных предпринимателей. Их цель обанкротить местных торговцев. Если в течение полугода продолжится такая политика, то кыргызские предприниматели вынуждены будут продать свои торговые точки китайцам. Получается, что владелец рынка "Кербен" Абдирейим Кулбаев проводит чрезвычайно опасную политику для государства", - рассуждает издание.

Кроме того, газета привела в качестве положительного примера самого хозяина "Дордоя" Аскара Салымбекова.

"Раньше китайцы проводили такую монопольную политику внутри рынка "Дордой". Но владелец рынка Аскар Салымбеков, почувствовав их истинные намерения, вывел их с рынка", - продолжила "Де факто".

Глава профсоюза предпринимателей рынка "Кербен" Кубаныч Жолдошов опроверг информацию, изложенную автором вышеназванной статьи.

- Во-первых, сам владелец рынка Абдирейим Кулбаев не решает эти вопросы. Распределением торговых мест занимается директор рынка Батыр Абдылдаев. Речь идет о все тех же 3-х китайцах, на которых ранее жаловалось руководство профсоюза "Дордоя". Да, действительно эти продавцы курток продают свои товары по крайне низкой цене, - уточняет Жолдошев.

По словам главы профсоюза "Кербена" китайским торговцам именно по этой причине и в поддержку отечественных предпринимателей выделили не самое проходное место. Но и там их нашли покупатели.

- Поэтому даже если мы их выгоним, то они также могут открыться где-нибудь в Бишкека, где их легко сможет найти любой желающий. Но даже дело не в этом. Проблема в выдаче виз нашим предпринимателям в Китай. Из-за этого наши, по сравнению с китайскими торговцами, терпят убытки. Нам говорят, что в Урумчи карантин, а ведь это основной торговый узел для наших бизнесменов, - озвучил он свою точку зрения.

Напомним, на территории рынка "Дордой" расположен самый большой рынок "Джунхай", на котором торгуют преимущественно предприниматели с Китая и китайской продукцией.