Документы по "Белизгейту" возможно рассмотрят на закрытом заседании

Сегодня, 19 сентября, в Жогорку Кенеше обсуждают дело "Белизгейт". Однако, обсуждение зашло в тупик, так как ни глава ГКНБ Идрис Кадыркулов, ни генеральный прокурор Откурбек Джамшитов не смогли рассказать депутатам подробностей дела.

- На документах служебного расследования ГКНБ по данному делу стоит гриф "Совершенно секретно", - заявил депутатам Генеральный прокурор Октурбек Джамшитов.

При этом он подтвердил, что в бумагах содержатся свидетельства о том, что при расследовании этого дела прежнее руководство ГКНБ допускало нарушения.

Депутат Дастан Бекешев заявил, что в таком случае Генеральная прокуратура должна была сама потребовать снятия секретности с документов.

- По закону нельзя засекречивать документы, в которых есть подтверждения нарушений закона, - сказал Бекешев.

Депутаты предложили силовикам все же рассмотреть документы "Белизгейта" на закрытом заседании.

Напомним, в ноябре 2016 года экс-председатель ГКНБ Абдил Сегизбаев предоставил бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву документы, якобы подтверждающие, что три депутата от "Ата-Мекен" участвовали в продаже ЗАО "Альфа Телеком", а полученную прибыль вывели на оффшорные счета в банках государства Белиз.