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Документы по "Белизгейту" возможно рассмотрят на закрытом заседании

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- Екатерина Улитина
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Сегодня, 19 сентября, в Жогорку Кенеше обсуждают дело "Белизгейт". Однако, обсуждение зашло в тупик, так как ни глава ГКНБ Идрис Кадыркулов, ни генеральный прокурор Откурбек Джамшитов не смогли рассказать депутатам подробностей дела.

- На документах служебного расследования ГКНБ по данному делу стоит гриф "Совершенно секретно", - заявил депутатам Генеральный прокурор Октурбек Джамшитов.

При этом он подтвердил, что в бумагах содержатся свидетельства о том, что при расследовании этого дела прежнее руководство ГКНБ допускало нарушения.

Депутат Дастан Бекешев заявил, что в таком случае Генеральная прокуратура должна была сама потребовать снятия секретности с документов.

- По закону нельзя засекречивать документы, в которых есть подтверждения нарушений закона, - сказал Бекешев.

Депутаты предложили силовикам все же рассмотреть документы "Белизгейта" на закрытом заседании.

Напомним, в ноябре 2016 года экс-председатель ГКНБ Абдил Сегизбаев предоставил бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву документы, якобы подтверждающие, что три депутата от "Ата-Мекен" участвовали в продаже ЗАО "Альфа Телеком", а полученную прибыль вывели на оффшорные счета в банках государства Белиз.


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URL: https://www.vb.kg/373568
Теги:
Абдил Сегизбаев, Алмазбек Атамбаев, Дастан Бекешев, Альфа Телеком, Ата Мекен, Генеральная прокуратура, ГКНБ, Мегаком, Откурбек Джамшитов, Идрис Кадыркулов, Белизгейт
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