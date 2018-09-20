Кыргызпочтасы обновила 7 почтовых отделений связи по Бишкеку

Для удобства жителей столицы и работников почты, филиал "Кыргыз почтасы" Бишкекский почтамт обновил 7 почтовых отделений связи и дополнительно установил 3 выездных. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как отмечается, проведен капитальный ремонт в отделениях связи, включающий в себя обновление отопительной системы, кровли и пола.

"Установлены кондиционеры, новое освещение, обновлены барьеры, а также для обеспечения безопасности и улучшения качества обслуживания клиентов – видеонаблюдение, - подчеркнули в Кыргызпочтасы.

Уточняется, что 2018 году также открыто 3 новых отделения связи в ЦОНах.

- Это ОС № 52 в торговом центре "Бишкек", ОС № 35 в торговом центре "Гранд Комфорт" и ОС № 32 на пересечении пр. Молодой Гвардии/ул. Ж. Боконбаева. Здесь осуществляется прием платежей за услуги ГРС при ПКР, за коммунальные услуги, сотовых операторов "Билайн" "Мегаком" "О!", прием и выплата денежных переводов, прием писем, подписка на периодические издания, реализация знаков почтовой оплаты (конверты, открытки, марки) и периодических изданий, прием административных штрафов ГУПМ, прием налога на движимое имущество 4-й группы (транспортный налог), - проинформировали в ведомстве.

Кроме этого, до конца текущего года запланировано закончить ремонт еще в двух почтовых отделениях столицы и провести подготовительные работы к зимнему периоду, добавили в Кыргызпочтасы.