Департамент туризма КР: Затраты на Игры кочевников 2018 полностью окупились

Затраты на организацию и проведение III Всемирных игр кочевников полностью окупились. Об этом VB.KG сообщил директор Департамента туризма Азамат Жаманкулов.

- Пока есть только предварительные цифры по Играм кочевников. Но уже можно с уверенностью сказать, что если сложить прямые и косвенные доходы от проведения Игр кочевников, то затраты сполна окупились, - рассказал Жаманкулов.

Он добавил, что в 2018 году Игры кочевников посетили более 150 тысяч человек, из них 50-60 тысяч – иностранные туристы.

- Кроме того, большую роль в развитии туризма сыграли публикации в зарубежных изданиях с мировым именем. Недавно на передовице New York Times вышла статья о Кыргызстане. О нашей республике написали в Guardians, в Washington Post и в других изданиях, ведущие мировые телеканалы показали сюжеты о Кыргызстане. Это будет стимулировать интерес туристов к нашей стране, - уверен Азамат Жаманкулов.

Напомним, проведение Всемирных игр кочевников 2018, по предварительным подсчетам, обошлось Кыргызстану в 466 млн сомов. Из бюджета на организацию потратила 303 млн сомов, еще 163 млн добавили спонсоры.