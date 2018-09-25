Сотрудник одного из банков растратил почти 1,3 млн сомов клиентских денег

"ГСБЭП выявила факт злоупотребления служебным положением со стороны сотрудника одного их банков КР"

Межрайонным отделом Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики (финансовая полиция) по Узгенскому и Кара-Кульджинскому району Ошской области выявлен факт злоупотребления служебным положением и мошенничества со стороны работника одного из банков страны.

Так, в период с октября 2016 года по июнь 2018 года заведующий сберегательной кассы Банка "А." гражданин "Ж.А." используя свое служебное положение в банковской организации войдя в доверия к гражданам получил денежные средства в сумме свыше 1 миллиона сомов под видом открытия депозитных счетов, оформив фиктивные договора депозита с выдачей подложных книжек денежных вкладов, при этом не оприходовав указанные средства в кассе банка (растратив на свои личные нужды).

Таким образом, в результате противоправных действий со стороны ответственного лица банка "А." гражданам причинён ущерб в особо крупном размере на общую сумму 1 миллион 289 тысяч сомов.

18 сентября текущего года по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 166 (мошенничество), 221 (злоупотребление служебным положением служащим коммерческой организации) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

В настоящее время ведется следствие, сообщает пресс-служба Финпола.

Уточняется, что данный сотрудник а банке уже не работает.