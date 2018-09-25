В Ошской области открылся узбекско-кыргызский завод стиральных машин Artel

В Ошской области открыт совместный кыргызско-узбекский завод полуавтоматических стиральных машин Artel.

По словам Посла Узбекистана в Кыргызстане Комила Рашидова, совместные инвестиции составили 1 млн дол. И это результат договоренностей, которые были достигнуты во время двусторонних кыргызско-узбекских встреч на высоком уровне, которые состоялись в 2017 году. В апреле этого года было открыто совместное предприятие по поизводству оконныхрам и дверей на 70 рабочих мест. Об этом он заявил VB.KG.

Официальный представитель группы компаний Artel в Кыргызстане Миракбар Якубов рассказал, что сейчас на завод принято 50 рабочих из Кыргызстана, 15 специалистов прибыли из Узбекистана для наладочных работ, и обучения персонала.

- В день будет выпускаться 150 стиральных машин. Это примерно 60 тысяч штук в год. Будут соблюдаться все необходимые условия труда, технологии производства. Со временем, с увеличением модельного ряда стиральных машин, также будет увеличено и количество рабочих на заводе, – рассказывает Миракбар Кудиржанович.

В январе 2018 года сообщалось, что в Кыргызстане откроются 9 узбекских предприятий по обслуживанию автомобилей, сборке сельхозтехники, выпуску пластиковых деталей и другим направлениям. Об этом кыргызским журналистам рассказал замдиректора Агентства по продвижению и защите инвестиций Кыргызской Республики Шумкарбек Адилбек уулу.

Из 9 компаний 7 получат статус совместного предприятия. Например, узбекская Artel Engineering и кыргызская "Л.Т.Б" будут осуществлять сборку стиральных машин марки Artel, а Perfect Plast Profil из Узбекистана и "Имзо ЛТД" из Кыргызстана начнут строительство цеха по выпуску пластиковых и алюминиевых профилей.

Помимо этого, "Узавтосаноат" вместе с "АвтоОңдооЗавод" в Кыргызской Республике готовятся открыть два предприятия по сборке сельхозтехники и автомобильных прицепов. Также узбекская компания вместе с "ДТ Техник" и "Автоцентр Эстакада" из Кыргызстана откроют заводы по сборке автобусов и обслуживанию транспорта соответственно. А компании "Автоцентр Эстакада" и "Равон Моторс Тянь-Шань" приняли решение открыть завод по сборке автомобилей и дилерского центра.

Кроме того, компания Artel Engineering наметила проект по открытию кыргызского филиала, а также возведение развлекательного центра MediaPark. В соответствии с достигнутыми договоренностями уже подписаны меморандумы. Некоторая часть этих предприятий уже построена, другие, вероятнее всего, будут созданы до конца нынешнего года. Новые компании откроются в Бишкеке, Оше и Кара-Балте.