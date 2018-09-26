Государство отказывается выдавать 20-летнему Юре паспорт. Почему?

"История человека, которого нет", - материал в таким заголовком некоторое время назад был в газете "Вечерний Бишкек".

К сожалению, и по сей день Юра не получил какой-либо помощи от государства в лице Государственной регистрационной службы. Что делать, совершенно непонятно. Совершенно очевидно, что государству оказался просто не нужен молодой парень, оказавшийся, как говорится, в сложной жизненной ситуации, но не опустивший руки.

Еще раз публикуем этот материал. В надежде, что люди, чиновники, которые могут принять решение и придумать, как помочь Юре, все-таки это сделают.

Юрий Секачев все свои 20 лет живет без каких–либо документов, удостоверяющих личность. У него нет паспорта и никогда не было свидетельства о рождении. И даже сам факт своего появления на свет парню пришлось доказывать через суд.

Почему так произошло

У Юрия никогда не было собственного дома. Он родился на съемной квартире в Новопавловке. Без какой–либо медицинской помощи. Его родители не сильно озаботились появлением на свет ребенка - видимо, свидетельство о рождении получено не было. Несмотря на это, 6–летний Юра пошел в новопавловскую среднюю школу–гимназию № 2. Как ребенка приняли в образовательное учреждение без документов - это отдельный вопрос.

Спустя два года, когда мальчику исполнилось 8 лет, из семьи ушел его отец. По какой причине и куда? Уже не так важно, да и Юра этого не помнит.

Зато в памяти надолго останутся мамины шумные посиделки с "друзьями", которые быстро стали неотъемлемой частью жизни их и без того неблагополучной ячейки общества. Сейчас повзрослевший Юра не особо откровенничает на эту тему. Он лишь рассказал, что мама выпивала и дома часто находились посторонние люди. К слову, потому после 7–го класса он сбежал.

Скитания

Ушел налегке. Несколько месяцев жил на улице - спал где придется, ел что найдет. Школу забросил. Было тяжело, но возвращаться к матери не хотелось. Да и она, по всей видимости, сына не искала.

14–летний Юрий решил строить свою жизнь сам, заново. Устроился работать на автомойку. Проживал там же. У него появился небольшой, но стабильный заработок. Вроде все налаживалось, оставалось только доучиться и получить специальное образование.

Но без паспорта это пока несбыточная мечта.

По рассказам самого парня, у него никто никогда не требовал документов. Проблем с правоохранительными органами не было - он не пьет и не курит, со слов знакомых, ведет порядочный образ жизни. На все той же автомойке работает вот уже 6 лет.

- Я решил получить образование, профессию, но только сейчас понял, что у меня совершенно нет никаких документов, - признался молодой человек.

Выражение "совершенно никаких" стоит воспринимать буквально. Парень прожил до 20 лет, а юридически для государства его не существует.

Первым делом Юрий направился в паспортный стол Сокулукского района. Но там слушать историю его жизни не были готовы. Парню выдали лишь бумажку с перечнем необходимых документов, которые следует собрать "при несвоевременном документировании".

В частности, требуется свидетельство о рождении; ПИН; паспорта родителей; справка с места жительства; справка с места учебы/работы; военный билет; справка о несудимости из МВД КР и прочие материалы вроде объяснительной и т.п. Всего 12 пунктов.

- Я спросил, что мне делать, чтобы получить паспорт, которого у меня никогда не было? Мне дали перечень документов и сказали, соберешь - приходи. Я попытался объяснить ситуацию, но меня никто не услышал, - сетует Юра.

Без бумажки ты...

В поисках официальных бумаг Юрий решил впервые за шесть лет побывать в доме, где он когда– то жил со своей матерью. За все это время он ничего не слышал о ней. И, возможно, больше никогда не услышит.

- Я пришел и увидел, что дом снесен. Он еще тогда был в ветхом состоянии. Что мне было делать... Я развернулся и ушел, - признался молодой человек.

В школе, где он учился, также не удалось найти копию свидетельства о рождении. Но администрация пошла навстречу своему бывшему ученику и выписала справку о том, что он действительно обучался в новопавловской СШГ с 1–го по 7–й класс в период с 2006 по 2012 год.

Что делать дальше, Юрий не понимал.

Среди знакомых оказались те, кто направил его в "Вечерний Бишкек". В издательском доме решили помочь парню. Первым делом обратились в Свердловский суд, чтобы установить факт его рождения.

По запросу суда была обнаружена выписка из журнала Сокулукского загса от 24 февраля 1998 года.

Согласно ей, Юрий родился 16 января 1998 года в селе Новопавловка Сокулукского района. Его отец - Секачев Эдуард Юрьевич 30.04.1973 г.р., мать - Секачева Ирина Ивановна 3.09.1976 г.р. Оба на тот момент временно не работающие, в браке находились с 1995 года.

На основании этого акта молодой человек направился в загс Сокулукского района с просьбой выдать ему дубликат метрики.

Бюрократическая машина сдаваться не собиралась, в загсе потребовали привести родителей. А это, говорит он, невозможно: где они и живы ли вообще, не знает. К слову, позже был запрос от Госрегистра - найти их не смогли.

В Государственной регистрационной службе после обращения редакции vb.kg пообещали помочь с получением паспорта. Но когда Юрий сам встретился с сотрудниками, его вновь отправили собирать кипу документов, акцент сделали на прописке и справке о несудимости от МВД.

По словам Юры, у него есть хорошие знакомые, которые готовы прописать его у себя. Но как вписать в домовую книгу человека, существование которого юридически не подтверждено?

Что касается справки о несудимости, то и ее ведомство не выдает без наличия паспорта.

В общем, спустя четыре месяца попыток восстановить документы круг замкнулся.

Но Юрий не теряет надежды на то, чтобы стать полноценным гражданином страны. Ему просто нужно помочь выбраться из этого бюрократического тупика.

P.S. Редакция vb.kg обращается лично к председателю Государственной регистрационной службы Алине Шаиковой с просьбой оказать поддержку Юрию Секачеву при получении документов, удостоверяющих его личность. Несмотря на нелегкую жизненную ситуацию, парень не опустил руки, не свернул на путь преступлений и пьянства. Все, чего он хочет, это учиться и работать официально.