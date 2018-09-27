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Глава кабмина призвал жить по средствам

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- ВБ
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Мы должны научиться жить по средствам и эффективно использовать внутренние ресурсы. Об этом накануне на заседании Правительства Кыргызской Республики сказал Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев.

Перед тем, как приступить к рассмотрению повестки дня, Премьер-министр остановился на актуальных вопросах деятельности Правительства.

Он отметил прошедшие III Всемирные игры кочевников и Саммит глав государств Совета сотрудничества тюркоязычных государств, которые по оценке международного сообщества, прошли на высоком организационном уровне. Мухаммедкалый Абылгазиев поблагодарил от имени Правительства всех, кто был задействован в организации и проведении этих международных мероприятий.

Глава Правительства отметил, что по итогам 8 месяцев 2018 года объем валового внутреннего продукта составил 310,3 млрд сомов.

"Без учета Кумтора рост ВВП составил 2,1%. В сфере строительства обеспечен рост на 6,7%, в сельском хозяйстве – на 1,8%, в сфере торговли – на 5,5%. Однако наблюдается некоторый спад в промышленном производстве. Сейчас стоит задача исправить ситуацию и добиться положительных показателей в этой отрасли", - сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

Премьер-министр сообщил, что в этом году будет завершено строительство и ремонт 150 социальных объектов.

"51 объект уже сдан в эксплуатацию. До конца года будут завершены еще 66 объектов и на 23 объектах будет завершен капитальный ремонт. По проекту "Безопасный город" проведен открытый конкурс с участием представителей заинтересованных неправительственных организаций и средств массовой информации. Нам удалось сдвинуть с места проект, который долгое время оставался нереализованным. С этого года начнется работа по установке камер видеофиксации на 38 перекрестках столицы, а также на автодорогах Бишкек-Ош, Бишкек-Чалдыбар, Бишкек-Международный аэропорт "Манас" и Бишкек-Нарын", - сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

Глава Правительства отметил, что в проекте бюджета на 2019 год появилась отдельная статья – "Развитие регионов", на которую выделено 1 млрд сомов.

"Безусловно, этой суммы недостаточно. Поэтому мы предлагаем увеличить эту сумму до 2 млрд сомов, так как вопросы улучшения жизни людей в регионах, создания новых рабочих мест – это одни из самых главных наших задач", - сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

Кроме того, Премьер-министр предложил в целях повышения доходов органов местного самоуправления увеличить долю расщепления подоходного налога для них до 70%.

"Мы до сих пор не можем эффективно использовать средства бюджета. Поэтому все государственные органы должны провести глубокий анализ деятельности на предмет эффективного и рационального использования бюджетных средств, в том числе в рамках внедряемого проекта по программному бюджетированию", - сказал Премьер-министр и поручил усилить работу по переходу государственных органов на программно-целевое бюджетирование.

Глава Правительства подчеркнул, что Министерство финансов совместно с государственными органами должно проводить активную работу по сокращению нерациональных и нецелевых расходов бюджетных средств.

Глава Правительства отметил, что значительные средства – около 20% бюджета - ежегодно будут направляться на погашение внешнего долга страны.

"Мы должны научиться жить по средствам, эффективно использовать внутренние ресурсы. Это наша главная обязанность", - сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

По словам Премьер-министра, в следующем году расходы необходимо покрывать за счет внутренних источников.

"Мы должны поддержать малый и средний бизнес доступными финансовыми ресурсами, продолжить разработку необходимых законов, решать вопросы отвода земель. Мы не должны мешать народу работать и зарабатывать. Наша задача - не препятствовать деловой инициативе, а помогать и создавать условия тем, кто хочет и умеет работать", - сказал он.

По итогам обсуждения Правительство Кыргызской Республики одобрило проект постановления Правительства Кыргызской Республики "О проекте Закона Кыргызской Республики "О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2019 год и прогнозе на 2020-2021 годы", сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.


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URL: https://www.vb.kg/373794
Теги:
бюджет, инвестиции, правительство, Кумтор, Мухамметкалый Абулгазиев
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