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Если кабмин согласится, с 1 октября в Кыргызстане увеличат пенсии

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- Виктория Григоренко
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Правительство в ближайшие дни подпишет законопроект по повышению пенсий кыргызстанцам. Об этом VB.KG сообщили в Социальном фонде КР.

"Сейчас документ находится на утверждении. Но если кабмин примет положительное решение, то с 1 октября 2018 года граждане республики начнут получать повышенные пенсии и им будет сделан перерасчет", - пояснили в Соцфонде.

Единственное, что пока не уточняется – предполагаемая сумма повышения.

Напомним, прошлое увеличение выплат в КР пришлось на октябрь 2017 года. Тогда средний размер пенсии по республике поднялся на 516 сомов и составил 5 517 сомов. Для пенсий до 5 000 сомов повышение в среднем составило 13,2 процента, а для выплат более этой суммы - 7 процентов. При этом, рост базовой и страховой части пенсий в общей сложности превысил 500 сомов.


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URL: https://www.vb.kg/373806
Теги:
пенсии, социальная защита, Кыргызстан, деньги, Социальный фонд
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