Пустующие посольства Кыргызстана. Что происходит?

Ранее редакция VB.KG публиковала список послов, которые не имеют дипломатического образования или вовсе не владеют иностранными языками. На этот раз мы подготовили список стран, где есть посольства, но по разным причинам нет послов.

В Казахстане вот уже два года нет Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызстана. Интересы республики в соседней стране представляет временный поверенный по делам КР в Казахстане. Этот дипломатический ранг серьезно уступает статусу посла и ограничивает полномочия его обладателя. Особенно чувствительны такие ограничения во время вспыхивающих споров между республиками.

Если в Казахстане все же есть хоть какой-то представитель республики, то в Азербайджане его нет совсем. Хотя еще в 2012 году это республика планировала строить нефтеперерабатывающий завод в Кыргызстане, наращивать торговлю с местными предпринимателями и инвестировать в КР. Но, планы так и остались планами. В 2017 году страны разругались. Кыргызстан отказался присоединиться к политическим пунктам итогового заявления саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Исламабаде по ситуации в Нагорном Карабахе. Дело было в марте, а в июне посол Кыргызстана в Баку Айджигит Буранов уже собирал чемоданы и возвращался домой, в Бишкек.

Меньше, чем через полгода МИД Кыргызстана "одумалось". В местных СМИ об этом не писали, зато азербайджанские медиа активно делились новостью, что кыргызские дипломаты все же присоединились к Исламабадскому заявлению. Правда, нового посла в Азербайджане так и не утвердили.

Также по данным сайта МИД, без послов работают (работают ли?) посольства Кыргызстана в Афганистане, Индии и Малайзии.

И в Узбекистане дипломатическое представительство Кыргызстана последние месяцы работает без посла. Полномочный посол Кыргызстана в РУз Данияр Садыков вернулся в Бишкек, чтобы возглавить отдел внешней политики аппарата президента. Замену на посту посла ему так и не подобрали.

Дипломаты говорят, что таких брешей в дипмиссиях страны быть не должно. Смену готовят заранее и согласовывают кандидата с руководством страны пребывания.

Какие же причины такой ситуации? По некоторым данным, в некоторые посольства не могут найти подходящего кандидата. Или принимающая сторона не дает "добро" тому или иному претенденту.

VB.KG будет и дальше разбираться в происходящем в дипломатическом корпусе Кыргызстана.