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В Иране перед погребением "воскрес" шестимесячный младенец

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- Елена Цой
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В иранском городе Урмия, провинция Западный Азербайджан, очнулся младенец, которого считали умершим. Пишет Lenta.ru со ссылкой на Информационное агентство Исламской Республики (IRNA).

Смерть шестимесячного ребенка констатировали в больнице. Об этом, утверждают врачи, свидетельствовало отсутствие дыхания, пульса и другие показатели жизненно важных функций. После заключения медиков тело ребенка направили в морг.

Во время ритуального омовения перед погребением ребенок стал подавать признаки жизни. По словам главы похоронной организации Аббаса Абедини, родственники были потрясены случившимся и благодарны за "чудо".


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URL: https://www.vb.kg/373818
Теги:
дети, Иран, медицина
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