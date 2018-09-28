В Иране перед погребением "воскрес" шестимесячный младенец

В иранском городе Урмия, провинция Западный Азербайджан, очнулся младенец, которого считали умершим. Пишет Lenta.ru со ссылкой на Информационное агентство Исламской Республики (IRNA).

Смерть шестимесячного ребенка констатировали в больнице. Об этом, утверждают врачи, свидетельствовало отсутствие дыхания, пульса и другие показатели жизненно важных функций. После заключения медиков тело ребенка направили в морг.

Во время ритуального омовения перед погребением ребенок стал подавать признаки жизни. По словам главы похоронной организации Аббаса Абедини, родственники были потрясены случившимся и благодарны за "чудо".