Единый реестр преступлений и проступков заработает в декабре 2018 года

Вице-премьер-министр Кыргызской Республики Жениш Разаков провел рабочее совещание по вопросу внедрения Электронной книги учета преступлений и Единого реестра преступлений и проступков (ЕРПП).

На совещании была заслушана информация о принимаемых государственными органами мерах по внедрению Электронной книги учета преступлений и Единого реестра преступлений и проступков.

После чего были обсуждены вопросы, связанные с утверждением нормативной правовой базы, разработкой программного обеспечения ЕРПП, оснащением правоохранительных органов необходимым оборудованием, организацией защищенных каналов связи, а также подготовкой и обучением специалистов.

В настоящее время на базе правоохранительных органов города Бишкек проводится апробация программного обеспечения Электронной книги учета преступлений.

Напомним, что Электронная книга учета преступлений является первым шагом для внедрения ЕРПП, необходимость создания которого обусловлена нормами нового Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, вступающего в силу с 1 января 2019 года.

Стоит отметить, что в новом уголовном законодательстве исключается такой институт, как возбуждение уголовного дела, и досудебное производство будет начинаться с момента внесения сведений в ЕРПП. Данная мера направлена, прежде всего, на обеспечение прав и свобод граждан, так как действия правоохранительных органов с момента регистрации заявления, должны будут осуществляться с соблюдением требований Уголовно-процессуального кодекса, а все участники процесса смогут на всех этапах досудебного производства воспользоваться услугами адвоката.

Ожидается, что ЕРПП заработает в тестовом режиме в декабре текущего года.

При этом на совещании отмечено, что со стороны Правительства Кыргызской Республики для внедрения ЕРПП Генеральной прокуратуре Кыргызской Республики уже выделено 102 млн 393 тыс. сомов, Министерству внутренних дел Кыргызской Республики 6 млн 134 тыс. сомов, Государственной службе исполнения наказаний при Правительстве Кыргызской Республики 21 млн 72 тыс. сомов.

В ближайшее время также будут выделены дополнительные средства Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики и Государственному комитету национальной безопасности Кыргызской Республики, а также будет рассмотрен вопрос выделения второго транша средств для Министерства внутренних дел Кыргызской Республики и Государственной службы исполнения наказаний при Правительстве Кыргызской Республики.

Подводя итоги совещания, вице-премьер-министр Ж.Разаков поставил перед руководством государственных органов задачу своевременно реализовать подготовительные мероприятия по внедрению Единого реестра преступлений и проступков и обеспечить его полноценное функционирование с 1 января 2019 года, сообщает отдел информационного обеспечения Аппарата правительства КР.