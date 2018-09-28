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Жээнбеков встретился с Путиным

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- ВБ
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 28 сентября, встретился с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в г. Душанбе, Таджикистан на полях Саммита Совета Глав государств Содружества Независимых Государств.

Главы двух государств обсудили перспективы сотрудничества между Кыргызстаном и Россией, а также вопросы реализации совместных проектов в рамках многостороннего сотрудничества СНГ, ЕАЭС и ОДКБ.

Президент Сооронбай Жээнбеков приветствуя Президента Владимира Путина отметил, что Кыргызстан придает важное значение укреплению и развитию стратегического партнерства и союзничества с Россией.

"Кыргызско-российские отношения всегда отличались должным динамизмом и практической направленностью. На постоянной основе поддерживается активный политико-экономический диалог, осуществляются контакты на всех уровнях", - отметил Сооронбай Жээнбеков.

Он подчеркнул, что Россия является одним из основных инвесторов в кыргызскую экономику, уверенно занимает первое место среди экономических партнеров.

Наблюдается положительная динамика роста торгового оборота между двумя странами.

Президент Владимир Путин выразил удовлетворение от встречи с Сооронбаем Жээнбековым и возможности обсудить двусторонние вопросы на полях Саммита.

"Наши двусторонние связи поступательно развиваются, все планы согласованные на предыдущих встречах исполняются. Сегодня у нас есть возможность сверить часы и посмотреть, как это работает на практике. Россия занимает первое место в торговом обороте Кыргызстана. В прошлом году товарооборот между нашими странами увеличился более чем на 30 процентов. Это очень хороший показатель. Мы должны посмотреть, что можно сделать дополнительно на будущее, чтобы сохранить эту положительную динамику", - отметил Владимир Путин.

Стороны подчеркнули, что сегодняшняя встреча даст возможность существенно продвинуть вопросы, которые стоят на двусторонней и многосторонней повестке двустороннего сотрудничества.


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URL: https://www.vb.kg/373847
Теги:
Владимир Путин, Сооронбай Жээнбеков, инвестиции, президент, Россия, сотрудничество, Кыргызстан, экономика, кыргызско-российское сотрудничество
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