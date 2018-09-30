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Мэрия Бишкека продолжит вырубать деревья

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- ВБ
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В связи с увеличением количества обращений от горожан по аварийным и сухостойным деревьям мэрия города Бишкек возобновляет работу по инвентаризации и сносу зеленых насаждений, сообщает пресс-служба столичной администрации.

Средний возраст деревьев, растущих в Бишкеке, составляет 50-60 лет. Их срок эксплуатации в городских условиях уже вышел, либо приближается к критической отметке. К сожалению, за последние 25-30 лет не производилась смена крупных и взрослых деревьев, корневая система которых в условиях агрессивной городской среды стремительно повреждается и представляет угрозу для жизни горожан, а также для строений и автомобилей, говорится в релизе.

По этой причине все зеленые насаждения, которые находятся на территории города Бишкек обследуются специально созданной рабочей группой, куда входят представители Управления жилищно-коммунального хозяйства, МП "Бишкекзеленхоз", главы административных районов, представители Чуй-Бишкек-Таласского управления охраны окружающей среды, Управления муниципальной собственности, Регионального управления по Бишкеку Государственной инспекции по экологической и технической безопасности при Правительстве КР и МП "Бишкекглавархитетктура".

За период с 2016 по 2017 год уже обследовано 115 тысяч деревьев то, есть половина того, что находится на балансе МП "Бишкекзеленхоз". Из общего количества обследованных деревьев выявлено 6 тысяч аварийных и сухостойных насаждений. Рабочая группа продолжает инвентаризацию зеленого фонда и составление общего реестра всех деревьев. По тем деревьям, которые уже признаны аварийными будет производиться снос.

Критерии деревьев, подлежащих к сносу:

1. Деревья с раскидистой или асимметричной кроной с отдельными или многочисленными усохшими и сломленными крупными фрагментами кроны, не устойчивые к сильным шквалистым ветрам;

2. Деревья с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающие прочность древесины и повышающего их буреломность и ветровальность;

3. Деревья, на стволах которых появились крупные и явные трещины;

4. Нарушения в структуре дерева;

5. Деревья с наклоном ствола, образовавшимся из-за недостатка освещения или загущенности насаждений.

6. Деревья, расположенные на расстоянии менее 5 м. к зданиям и другие признаки - какие именно, не указывается. .

7. Деревья, корневая система которых разрушает асфальтовое покрытие дорог и тротуаров, создавая угрозу безопасности пешеходов и водителей.

Дорогие горожане! Мэрия города Бишкек просит вас по-прежнему сообщать об аварийных деревьях на номера телефонов заместителей акимов столичных районных администраций с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ УКАЗАНИЕМ ТОЧНОГО АДРЕСА через WhatsApp:

- Карынбаев Аскат Асаналиевич (Ленинский район) - 0557- 99-79-27;

- Акматбаев Таалайбек Таберикович (Октябрьский район) - 0554 95-55-09;

- Абдиев Дамир Кадырмаевич (Первомайский район) - 0550 21-73-73;

- Касымбеков Рустам Асаналиевич (Свердловский район) - 0703 611 806.

Звонки также принимаются в Call-центре муниципалитета по телефонам: 185 и 1840 круглосуточно, а также присылать фотографии с проблемами по номеру: 0554 182-185 и в МП "Бишкекзеленхоз" Эльнура Жолдошова: 0701770404, 37-53-30.


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URL: https://www.vb.kg/373860
Теги:
мэрия, Бишкек, вырубка деревьев
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