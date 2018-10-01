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Как добывается уголь на месторождении Кара-Кече?

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- Виктория Григоренко, Андрей Заверухин
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Месторождение бурого угля Кара-Кече – крупнейшее на территории Кыргызстана. Залежи находятся рядом с выходами палеозойских отложений у подножья хребта Молдо-Тоо. Оно было открыто в 1913 году техником Валерием Субботиным при изыскательских работах. Объем надземных запасов твердого топлива по данным ученых составляет 45 миллионов тонн. Примерный срок их разработки – полвека.

Крупный сортовой уголь с месторождения идет населению, мелкий и пыль – на отопление ТЭЦ Бишкека.

Стоит напомнить, что рождение "угольных" королей, таких как Нурлан Мотуев связанно именно с этим месторождением и, в частности, Центральным разрезом. В пик сезона количество автотранспорта на месте отгрузки твердого топлива может достигать 300-400 единиц. Решить проблему руководство госпредприятия "Кыргызскомур", в чьем ведение находится месторождение, планирует за счет приобретения спецтехники.

"На сегодняшний день уже закуплено 8 грузовых 5-тонников для отгрузки угля. Ожидается также прибытие из РФ спецтехники на электричестве для горных работ. А также новое оборудование для взвешивания фур с твердым топливом и 5-кубовые экскаваторы, которые убыстрят процедуры отгрузки угля с 30 до 5-10 минут. Уже сейчас сократилось время ожидания погрузки угля. Ранее перевозчики стояли в пробке до четырех дней. Сейчас на это уходят сутки, максимум двое", - рассказал VB.KG во время состоявшегося в прошедшую субботу пресс-тура заместитель председателя Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования КР Азиз Сапаралиев.

В планах ГКПЭН сокращение пути от Бишкека и Балыкчы до Кара-Кече через ущелье Кегети, поясняет зампред ГКПЭН.

- Сейчас идут активные переговоры с Минтрансом по прокладыванию трассы. Если такая инициатива будет реализована, то это сократит для перевозчиков угля путь на 18 километров и уменьшит стоимость тонны твердого топлива в среднем на 300 сомов, - уверен Сапаралиев.

Что касается отгруженного угля, то на данный момент ведется его пристальный учет. В этом признаются и сами рабочие месторождения. Они открыто говорят, что ранее с Центрального разреза официально уходило лишь 10 процентов машин, а остальные 90 нелегально. Сейчас ситуация изменилась в положительную сторону. Но репутацию остается "подмоченной", зарубежный бизнес все еще боится приходить в эту сферу, поэтому все работы на месторождение ведутся отечественными инвесторами.

Стоит подчеркнуть, что за последние два года претерпела немалые изменения и база для рабочих "Кыргызкомура". Из старенького вагончика, который выполнял функции совещательной комнаты и столовой, она превратилась в комфортную зону с комнатами, оборудованными центральным отоплением. Питание сотрудников формируется с учетом потребностей вредного производства и условий высокогорья. И это без кредитных займов, исключительно на изысканные государством средства.

Вот только единственное, что усложняет добычу твердого топлива – непогода. Размытые дороги опасны для груженных фур и техники. Поэтому на время дождей работы приходится приостанавливать.

Как ведутся работы по добыче топлива и какова ситуация на месторождении, смотрите в видеосюжете VB.KG.


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URL: https://www.vb.kg/373888
Теги:
горнодобывающий сектор, Кара-Кече, уголь, Бишкек, Кыргызстан, деньги, Кыргызкомур, Азиз Сапаралиев
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