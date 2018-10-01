Жээнбеков поздравил Си Цзиньпина с 69-й годовщиной со Дня образования КНР

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков поздравил Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с 69-й годовщиной со Дня образования Китайской Народной Республики.

"Примите мои сердечные поздравления по случаю 69-й годовщины со Дня образования Китайской Народной Республики.

Из года в год Китай планомерно осуществляя реформы идет по пути всестороннего развития во имя процветания страны и улучшения жизни китайского народа, в чем, непременно, имеется Ваша большая и основная заслуга.

С теплотой вспоминаю нашу встречу в ходе моего государственного визита в Китай в июне текущего года, во время которой мы с Вами имели возможность обсудить широкий спектр вопросов двустороннего и многостороннего взаимодействия между Кыргызстаном и Китаем.

Благодаря Вашему вниманию и поддержке, в ходе данного визита в Китай мы вывели отношения между нашими странами на уровень всестороннего стратегического партнерства.

Убежден, что взаимоотношения между нашими странами будут и далее поступательно укрепляться во всех сферах сотрудничества во благо народов Кыргызстана и Китая.

Искренне желаю Вам доброго здоровья, больших успехов в государственной деятельности, направленной на благополучие, мир и процветание дружественного китайского народа", - отмечается в поздравлении Главы государства.