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Жээнбеков поздравил Си Цзиньпина с 69-й годовщиной со Дня образования КНР

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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков поздравил Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с 69-й годовщиной со Дня образования Китайской Народной Республики.

"Примите мои сердечные поздравления по случаю 69-й годовщины со Дня образования Китайской Народной Республики.

Из года в год Китай планомерно осуществляя реформы идет по пути всестороннего развития во имя процветания страны и улучшения жизни китайского народа, в чем, непременно, имеется Ваша большая и основная заслуга.

С теплотой вспоминаю нашу встречу в ходе моего государственного визита в Китай в июне текущего года, во время которой мы с Вами имели возможность обсудить широкий спектр вопросов двустороннего и многостороннего взаимодействия между Кыргызстаном и Китаем.

Благодаря Вашему вниманию и поддержке, в ходе данного визита в Китай мы вывели отношения между нашими странами на уровень всестороннего стратегического партнерства.

Убежден, что взаимоотношения между нашими странами будут и далее поступательно укрепляться во всех сферах сотрудничества во благо народов Кыргызстана и Китая.

Искренне желаю Вам доброго здоровья, больших успехов в государственной деятельности, направленной на благополучие, мир и процветание дружественного китайского народа", - отмечается в поздравлении Главы государства.


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URL: https://www.vb.kg/373896
Теги:
Китай, праздник, Си Цзиньпин, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
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