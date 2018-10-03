При строительстве укрытия для мавзолеев в Узгене похищены 1,1 млн. сомов

Сотрудниками Межрайонного отдела Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики (финансовая полиция) по Узгенскому и Кара-Кульджинскому районам Ошской области в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, выявлен факт присвоение бюджетных средств и служебного подлога при строительстве укрытия над археологическими мавзолеями в городе Узген.

Установлено, что между УКС Ошской области и ОсОО "М.А." был составлен договор на строительство укрытия над мавзолеями археологического музея города Узген, Узгеского района на сумму 4 миллиона 597625 сомов. В ходе контрольного обмера со стороны специалистов по строительству установлен факт завышения в Акте выполненных работ цен и объёмов работ на сумму свыше 1 миллиона сомов.

Таким образом, в результате противоправных действий со стороны УКС Ошской области и ОсОО "М.А." государственному бюджету причинён ущерб в особо крупном размере на общую сумму 1 миллион 131 049 сомов.

По собранным материалам ГСБЭП данному факту возбуждено уголовное дело г по признакам преступлений предусмотренных статьями 171 (присвоение или растрата вверенного имущества), 221 (злоупотребление служебным положением служащим коммерческой организации), 304 (злоупотребление должностным положением) и 315 (служебный подлог) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

В настоящее время ведется расследование.