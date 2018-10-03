Погода
$ 68.66 - 69.00
€ 79.19 - 80.36

При строительстве укрытия для мавзолеев в Узгене похищены 1,1 млн. сомов

193  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сотрудниками Межрайонного отдела Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики (финансовая полиция) по Узгенскому и Кара-Кульджинскому районам Ошской области в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, выявлен факт присвоение бюджетных средств и служебного подлога при строительстве укрытия над археологическими мавзолеями в городе Узген.

Установлено, что между УКС Ошской области и ОсОО "М.А." был составлен договор на строительство укрытия над мавзолеями археологического музея города Узген, Узгеского района на сумму 4 миллиона 597625 сомов. В ходе контрольного обмера со стороны специалистов по строительству установлен факт завышения в Акте выполненных работ цен и объёмов работ на сумму свыше 1 миллиона сомов.

Таким образом, в результате противоправных действий со стороны УКС Ошской области и ОсОО "М.А." государственному бюджету причинён ущерб в особо крупном размере на общую сумму 1 миллион 131 049 сомов.

По собранным материалам ГСБЭП данному факту возбуждено уголовное дело г по признакам преступлений предусмотренных статьями 171 (присвоение или растрата вверенного имущества), 221 (злоупотребление служебным положением служащим коммерческой организации), 304 (злоупотребление должностным положением) и 315 (служебный подлог) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

В настоящее время ведется расследование.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/373937
Теги:
коррупция, Ошская область, Узгенский район, Финполиция, хищение, ГСБЭП, мавзолеи
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  