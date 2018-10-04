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Госкомсвязи ответили на обвинение в лобби победителя "Безопасного города"

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- Виктория Григоренко
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Прибор, который сертифицирован "Вегой" в 2017 году, имеет много отрицательных отзывов и не апробирован ни в одном из городов стран СНГ. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил официальный представитель компании "Безопасность информационных систем" (БИС) Юрий Катютин.

Он сообщил, что на представителей их компании оказали давление.

"К нам подходили и просили уехать из страны, то есть не участвовать в конкурсе. Кто-то был очень заинтересован в победе "Веги", - отметил Катютин.

В свою очередь заместитель председателя Государственного комитета информационных технологий и связи КР Кубаныч Шатемиров опроверг в беседе с VB.KG подобные заявления.

- Согласно действующему законодательству, тендерная комиссия изучает и принимает решение на основе тех документов, которые поданы в конкурсной заявке. А в ней есть соответствующие сертификат на оборудование, которое производит "Вега". Причем, по условиям продукция должна быть не ранее 2017 года. И могу смело заверить, что данная российская компания предоставила все необходимые сертификаты, подтверждающие качество и соответствие всем необходимым ГОСТам. На них основывалась при выборе и тендерная комиссия. У нас нет информации об отзывах на данное оборудование, но и основываться на сторонние источники комиссия также не могла, - заверил Шатемиров.

Что касается возможно давления, которое якобы оказывалось на "БИС", то им надо было незамедлительно обратиться в правоохранительные органы, это в их компетенции решать подобные вопросы, резонно отмечает чиновник.

- У нас же работала тендерная комиссия и проводился аукцион на понижение цены в режиме реального времени. Департамент госзакупок проводил более 1 тысячи закупок по этому методу. Следить за аукционом мы пригласили все СМИ, и в данном случае компания "Вега" предложила наименьшее ценовое предложение. При этом лобби правительства здесь явно невозможно, так как в составе комиссии принимали участие все заинтересованные представители министерств и ведомств, парламента, гражданского общества, ГКНБ, внутренних дел, Финполиции. То есть, комиссия в этом случае представляла интерес не конкретно взятого госоргана, а всех ветвей власти и гражданского сектора. Да и решение принимала тоже она, - пояснил ситуацию Шатемиров.

Примечательно, что отрицательных отзывов непосредственно по оборудованию компании нашей редакции найти не удалось. Лишь одно положительное, написанное от лица некоей третьей компании. А вот негативных откликов в отношении "Веги" на российский сайтах по трудоустройству - предостаточно. Анонимные пользователи пишут, в частности, что "предприятие "Вега" находится в плачевном состоянии. С июня месяца организация переходит на 4 дневную рабочую неделю. При устройстве на работу проходите собеседование с человеком, который не умеет разговаривать с людьми, может открыто хамить. В начале обещают золотые горы, но переход на 4 рабочих дня говорит о многом".

Другие заявляют о коррупции на предприятии. Не исключено, что подобные отрицательные отклики пишут обиженные сотрудники. Но вот вопрос о переходе на 4-дневную рабочую неделю заставляет задуматься - все ли в порядке с финансами у "Веги"? И сможет ли она внести гарантийный взнос, обязательный по условиям контракта?


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URL: https://www.vb.kg/373978
Теги:
Госагентство связи, Россия, тендер, безопасность, Кыргызстан, Безопасный город
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Комментарии
Серик
04.10.2018, 15:42

Эта проигравшая "БИС" компания теперь будет судиться заявил,да мне кажется это халтурщики какие то,им бы куш срубить,а не о безопасности наших граждан не подумают.

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Кыргызстан
04.10.2018, 16:10

Шарашкина контора "БИС" теперь будет плакаться везде и всюду! А с чего они должны были победить тендер? За то что на них куча уголовных дел?

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Мамлекет
04.10.2018, 16:11

Даа уж... ! Кто эти БИС и кто Вега??? Вега крупнейшая корпорация с огромным опытом работы и проектами. А БС чем известен? Ничем

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