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Детсад в Тунгуче: От родителей скрывают, чем питаются дети

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- Оксана Гут
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В редакцию VB.KG через мессенджер WhatsApp обратилась бишкекчанка с жалобой на ужасные условия в детском саду №181 микрорайона Тунгуч. Она отметила, что ее сын вынужден ходить в это дошкольное учреждение, где нет не только нормальных условий для развития ребенка, но родителям даже запрещают смотреть, что едят их дети.

- Малыши приходят после садика зверски голодными. Родителям не показывают, чем их кормят и как. А игровые площадки совсем пустые, кроме крашеных шин у нас тут ничего нет, ни горок, ни качели. Можно перечислять бесконечно. Каждый год садик закрывают на ремонт, но никакого изменения. Заведующая абсолютно не работает, состояние садика все хуже. Просьба от имени родителей помочь разобраться, - написала читательница.

В качестве доказательства она попыталась заснять на видео сам детский сад и работу воспитателей. Однако женщина сообщила, что ей запретили это делать. Все, что удалось снять – это пустые ободранные коридоры.

Редакция обратилась за комментариями в пресс-службу мэрии Бишкека - именно столичной администрации, а не Министерству образования, подчиняются все бишкекские образовательные учреждения, в т.ч. дошкольные. Однако, на момент публикации сотрудников на работе не оказалось. Нам пообещали дать разъяснения позже. На момент публикации их получено не было.

Стоит отметить, что бишкекчане не впервые жалуются журналистам на д/с №181. Ранее родители были возмущены тем, что в одной группе находилось 95 детей, а самих дошкольников ни чему не обучают и, опять же, плохо кормят.


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URL: https://www.vb.kg/373986
Теги:
дети, детский сад, питание, Бишкек, мэрия
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Комментарии
Айнур
04.10.2018, 18:03

Потрясьти надо как следует все государственные детсады. Особенно директоров. Они должны работать абсолютно прозрачно и отчитываться перед общественностью.

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