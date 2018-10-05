Бардак с электронными очередями в детские сады

Здравствуйте, уважаемая газета "Вечерний Бишкек". В мае месяца этого года я встала в электронную очередь в садик №30 в Востоке-5. Мне позвонили в пятницу, 28 сентября, и сказали, что у меня есть 3 недели, чтобы собрать документы,и просили зайти узнать, какие документы надо собрать. Пришла я в понедельник, 1 октября, а они говорят, что у меня срок прошел. "Вы опоздали". Еще они якобы отправляли мне письмо на электронную почту, но никакого письма там нет. Я им сказала, что вы дали мне 2 недели на собрание документов, в ответ они смеялись и нагрубили, сказали,что не говорили так. Знаете, я ждала очереди 5 месяцев .Это как понимать? В садики берут только с шапками?

Народную новость прислала Настя