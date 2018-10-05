"Безопасный город": Кто ответит за очередной срыв проекта?

Мы снова наступили на те же грабли с "Безопасным городом". Если сейчас не привлечь к ответственности всех виновных в срыве проекта, никакой инвестор к нам не придет. Об этом VB.KG заявил юрист Кайрат Осмоналиев.

По его словам, изначально вызывало сомнение то, что нам хотели предоставить в качестве оборудования.

- Мы живем в 21 веке. И то, что нам пытаются подсунуть – примитив. Если посмотреть, как этот проект реализован в Дубаи, Лондоне, Китае, то там компании предоставляют не только видеонаблюдение, но и технологию распознавания лиц. Вот такой подход действительно повышает эффективность общественного порядка, в том числе, на дорогах. Мы же сейчас за огромные деньги пытаемся взять неясно что у непонятных компаний. Поэтому, как ни печально, но в душе я даже рад, что комиссия вынесла подобное решение. Теперь у нас появилась возможность отобрать достойную компанию. И роль государства в этом должна быть приоритетной. Так как вопросы безопасности относятся к стратегическим, и мы не можем выпадать из рисков, - пояснил Осмоналиев.

Ситуация повторяется и потому, что у наших чиновников, принимающих подобные решения, не хватает управленческого мышления, считает юрист.

- Я практически уверен, что здесь постоянно витает дух коррупции. И то, что произошло, косвенное этому подтверждение. Поэтому, привлекать к уголовной ответственности нужно обязательно, чтобы другим было неповадно. Тем более, что репутации нашего государства нанесен серьезный ущерб. Если же мы покажем, что за подобные действия у нас в стране следует неминуемое наказание, то это даст им сигнал, что мы - серьезный партнер. Сейчас же люди, которые были замешаны в этом и прошлом "Безопасном городе", чьи подписи стоят под документами, в том числе верхушка МВД, должны быть привлечены к уголовной ответственности. Только тогда наживаться на подобных проектах отпадет всякое желание, - резюмировал Осмоналиев.

Примечательно, что в соцсетях уже появилась информация о том, что кто-то целенаправленно лоббировал данную компанию в качестве победителя и реализатора тендера, чтобы подставить действующего главу правительства Мухаммедкалыя Абылгазиева.

Напомним, вчера один из участников тендера ООО "БИС" на пресс-конференции заявил о том, что у "Концерна "Вега" не подтвердились договоры, упомянутые в их гарантийных письмах. И у них нет требуемого опыта для освоения 9 миллионов долларов.

И вчера на сайте Госзакупок появилось официальное сообщение о том, что жалоба ОсОО "Безопасность информационных систем" с ОАО "Кыргызтелеком" в межведомственную комиссию, которая полностью отменила незаконное решение закупающей организации.

"Участник должен иметь не менее одного договора на 10 миллионов долларов по каждому лоту за последние три года. Выполненные договоры, которые предоставила "Вега" и "Спец Проект Монтаж", не имеют документов, подтверждающих наличие опыта выполненных работ", - говорится на сайте госзакупок.