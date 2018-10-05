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"Безопасный город": Кто ответит за очередной срыв проекта?

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- Виктория Григоренко
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Мы снова наступили на те же грабли с "Безопасным городом". Если сейчас не привлечь к ответственности всех виновных в срыве проекта, никакой инвестор к нам не придет. Об этом VB.KG заявил юрист Кайрат Осмоналиев.

По его словам, изначально вызывало сомнение то, что нам хотели предоставить в качестве оборудования.

- Мы живем в 21 веке. И то, что нам пытаются подсунуть – примитив. Если посмотреть, как этот проект реализован в Дубаи, Лондоне, Китае, то там компании предоставляют не только видеонаблюдение, но и технологию распознавания лиц. Вот такой подход действительно повышает эффективность общественного порядка, в том числе, на дорогах. Мы же сейчас за огромные деньги пытаемся взять неясно что у непонятных компаний. Поэтому, как ни печально, но в душе я даже рад, что комиссия вынесла подобное решение. Теперь у нас появилась возможность отобрать достойную компанию. И роль государства в этом должна быть приоритетной. Так как вопросы безопасности относятся к стратегическим, и мы не можем выпадать из рисков, - пояснил Осмоналиев.

Ситуация повторяется и потому, что у наших чиновников, принимающих подобные решения, не хватает управленческого мышления, считает юрист.

- Я практически уверен, что здесь постоянно витает дух коррупции. И то, что произошло, косвенное этому подтверждение. Поэтому, привлекать к уголовной ответственности нужно обязательно, чтобы другим было неповадно. Тем более, что репутации нашего государства нанесен серьезный ущерб. Если же мы покажем, что за подобные действия у нас в стране следует неминуемое наказание, то это даст им сигнал, что мы - серьезный партнер. Сейчас же люди, которые были замешаны в этом и прошлом "Безопасном городе", чьи подписи стоят под документами, в том числе верхушка МВД, должны быть привлечены к уголовной ответственности. Только тогда наживаться на подобных проектах отпадет всякое желание, - резюмировал Осмоналиев.

Примечательно, что в соцсетях уже появилась информация о том, что кто-то целенаправленно лоббировал данную компанию в качестве победителя и реализатора тендера, чтобы подставить действующего главу правительства Мухаммедкалыя Абылгазиева.

Напомним, вчера один из участников тендера ООО "БИС" на пресс-конференции заявил о том, что у "Концерна "Вега" не подтвердились договоры, упомянутые в их гарантийных письмах. И у них нет требуемого опыта для освоения 9 миллионов долларов.

И вчера на сайте Госзакупок появилось официальное сообщение о том, что жалоба ОсОО "Безопасность информационных систем" с ОАО "Кыргызтелеком" в межведомственную комиссию, которая полностью отменила незаконное решение закупающей организации.

"Участник должен иметь не менее одного договора на 10 миллионов долларов по каждому лоту за последние три года. Выполненные договоры, которые предоставила "Вега" и "Спец Проект Монтаж", не имеют документов, подтверждающих наличие опыта выполненных работ", - говорится на сайте госзакупок.


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URL: https://www.vb.kg/374001
Теги:
инвестиции, Россия, уголовная ответственность, безопасность, Кыргызстан, Кайрат Осмоналиев, Безопасный город, Мухамметкалый Абулгазиев
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Комментарии
таке
05.10.2018, 11:48

дааа, авторитет КР ужу ниже плинтуса!!!Если мы элементарно конкурс не может 6 лет провести!!!!

И главное все знают, что не чисто....и тишина...

мужчин нет, особенно в правительстве..который бы взял да разогнал всю эту тендерную комиссию!!

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Улан Байгазиев
05.10.2018, 12:04
Карма: -40
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 84
Минусов: 124
Комментариев: 143

Акыркы кездердеги шаардагы унаа кырсыктары Коопсуз шаар долбоорун ишке ашыруу зарыл экендигиг көрсөтүп жатат. Бул долбоор создуктурулбай ишке ашуусу керек эле. Сапар Исаков Коопсуз шаар долбоорун ишке ашырууга аябай жеңин түрүп киришкенде элде үмүт пайда болгон. Бирок Сапар элдин үмүтүнө суу сээп койду. куйругу жок компания менен келишим түзүп будуң-чаң кылып жатып аныси ишке ашпай. Аягында 4 камераны ижирага алып келип сайып койуп кетип калды. 

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Мырза
05.10.2018, 12:05

Страна маленькая давно можно было все это сделать ни как не поделите деньги

и еще освещение  городов сел рай центров темно в африканских странах светлее!!!!

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Эрик
05.10.2018, 12:07

Нынешнее правительство виновата в этом! Абылгазиев уже как пол года сидит а толку как от козла молока,где безопасный город?где? Не под силу ему реализовать проект! 

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Тьфу
05.10.2018, 12:07

Этот проФФессор уже достал, каждой бочке затычка. Прохиндей и конюктурщик с короткой памятью. Сегодня одно поет, завтра другое. Беспринципность основа его жизни.

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Салтанат
05.10.2018, 12:09

Одной из проблем реализации «Безопасного города» стало затягивание решения. Это связано с тем, что у нас ежегодно меняются правительства, которые периодически вновь приходят к нулевой отметке. Была ситуация, когда чуть ли не назвали победителя тендера, но вмешались бывшие руководители МВД, значит у кого-то были личные интересы в реализации проекта.

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Динара
05.10.2018, 12:12

Вы видели состав этой продажной межведомственной комисии??? Ужас просто! Один таможенник, другой производитель шоколада, третья с Академии наук.. И эти люди продались компании БИС и провалили проект!!! Они разве компетентны в этих вопросах???? 

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Мысль
05.10.2018, 12:14

Кто ответит? А те кто сидели в этой межведомственной комисии и продались за большие деньги чтобы развалить проект!! продались под дудку некой аферной компании БИС!!! Которую кстати лоббирует некий Ымаралы с ГУОБДД!!!

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скафнюк
05.10.2018, 12:18

это была афера государственная чтобы собрать себе деньги с населения по выдаче новых техпаспортов и водит прав т тому подобное..а реализация будет потом..когда всех мошенников судят..поэтому не жалко с.исакова

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Патриот
05.10.2018, 12:18

Заместитель начальника Главного управления патрульноймилиции МВД КР Ыманалы Саркулов ответит за развал проекта!!! Именно он в сговоре с аферной компанией БИС развалили проект, подкупив всю комиссию!!!

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Элита
05.10.2018, 12:20

Некий  Ыманалы Саркулов из ГУОБДД должен ответить за развал проекта!!! Благодаря ему наа жизнь на дорогах в опасности!! УЯТ!!! 

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