Акушеры Кыргызстана улучшили свои навыки по спасению рожениц

Двухдневный теоретическо-практический тренинг для акушеров страны прошел в Бишкеке в рамках программы "Поможем матерям выжить".

Мероприятие состоялось в формате ТоТ – тренинг для тренеров, и теперь его участники делятся полученными знаниями и отработанными навыками с коллегами в медицинских учреждениях, где работают. Алгоритм действий при родовспоможении они практиковали на манекенах мамы и ребенка. Эти манекены под названием "Мама Натали", а также учебные пособия получило каждое медицинское учреждение с родзалом от организаторов тренинга.

Организовало его GIZ – Германское общество по международному сотрудничеству в партнерстве с международной благотворительной организацией LDS charity, Министерством здравоохранения КР, Кыргызской ассоциацией акушеров, ЮНИСЕФ.

LDS charity работает в Кыргызстане с 2009 года, обучая врачей, акушеров, медсестер первой помощи ребенку, если он не может задышать, умению отличать от нормального опасное послеродовое кровотечение матерей, которое является одной из основных причин материнской смертности.

Так, недавно обучение прошли неонатологи из Бишкека и Чуйской области. Теперь настала очередь акушеров родильных домов и родильных отделений территориальных больниц из всех регионов страны.

В целом два последних тренинга посетило 150 человек, а преподавали им опытные зарубежные медики.

Справка: Материнская смертность в последние годы в стране снижается.

Так, в 2013 г. зарегистрирован 61 случай, в 2014 – 82, в 2015 – 63, 2016 и 2017 – по 48 случаев. Тем не менее, в сравнении с другими странами Восточной Европы и Центральной Азии уровень гибели женщин при родах в Кыргызстане является высоким. Печальную статистику по стране возглавляют Джалал-Абадская (15 случаев в 2017 г.), Ошская (9 фактов) и Баткенская (8 случаев) области.

В числе установленных причин гибели рожениц первое место занимают экстрагенитальные заболевания (сердца, печени, легких и т.д.), второе – сепсис и третье – кровотечения.

Показатели младенческой смертности также снижаются, но все ещё остаются тревожащими.

С 2011 года Министерство экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ) оказывает поддержку Правительству Кыргызстана в решении этих вопросов и улучшении качества услуг в сфере охраны здоровья матери и ребенка. Проект Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ) "Содействие перинатальному здравоохранению в Кыргызстане" (2016-2018 гг.) является частью совместных усилий с Немецким банком развития KfW по поручению BMZ.