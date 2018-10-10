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Глава Финпола Таиров встретился с представителем МВД РФ Лузгановым

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- ВБ
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Накануне состоялась встреча Председателя Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики Таирова Б.Д. с представителем Министерства внутренних дел Российской Федерации, советником Посольства Российской Федерации в Кыргызской Республике В.Н. Лузгановым.

В ходе указанной встречи со стороны ГСБЭП приняли участие заместители председателя Абдылдаев С.Т. и Жамгырчиев Э.Э.

Председатель ГСБЭП Таирова Б.Д. сообщил, что в ходе реализации реформы системы правоохранительных органов функции финансовой полиции значительно расширились, повысился уровень ответственности. Вместе с тем он подчеркнул, что на сегодняшний день одной из главных задач Службы является защита добросовестных предпринимателей республики от неправомерного вмешательства и создание максимально благоприятных условий для бизнеса и притока инвестиций в страну.

Жамгырчиев Э.Э. отметил, что активное сотрудничество Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики и Министерства внутренних дел Российской Федерации в сфере борьбы с экономическими преступлениями может обеспечить защиту интересов предпринимателей как Кыргызской Республики, так и Российской Федерации.

В свою очередь, господин В.Н. Лузганов поддержал инициативу ГСБЭП и выразил свое согласие, отметив, что это новый шаг на пути укрепления кыргызско-российских отношений, который будет способствовать созданию благоприятной инвестиционной среды и защиты предпринимателей двух братских стран.


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URL: https://www.vb.kg/374110
Теги:
МВД, посольство, Россия, Финполиция, ГСБЭП, Кыргызстан
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