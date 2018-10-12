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Шыкмаматов обвинил окружение Атамбаева в разворовывании китайских кредитов

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- Бакыт Стамов
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Сегодня фракция "Ата Мекен" на своём заседании обсуждает два вопроса. Первый – по поводу недовольства активистки Канышай Мамыркуловой, которая ранее выразила протест в связи с тем, что мэры Бишкека и Оша не сдавали экзамен по системе "Кыргызтест". По ее словам, градоначальники не исполняют постановление правительства. Второй вопрос касается внешнего долга Кыргызстана.

Почему фракция решила обсудить эти настолько разные темы, и что по этому поводу думают сами депутаты? Этот вопрос редакция VB.KG адресовала лидеру фракции "Ата Мекен" Алмамбету Шыкмаматову.

Так, по его словам, проблема со сдачей экзамена по кыргызскому языку не в том, что мэр не сдавал его по системе "Кыргызтест", а в том, что не исполняется закон.

- Есть постановление правительства от 13 июля 2017 года № 430, которое обязывает госчиновников, и мэров в том числе, сдавать экзамен по этой системе. Это закон, и его нужно исполнять. Ни для кого не должно быть исключений. По мне, так пусть вообще мэры не сдают экзамен по госязыку. Пусть хоть немца поставят, но лишь бы он работал. Но раз есть закон, то будьте любезны его исполнять. Это мое личное мнение, - сказал он.

Пояснил депутат и свою позицию насчет внешнего долга Кыргызстана.

- Внешний долг Кыргызстана достиг астрономической суммы, из которой 2 миллиарда приходится на Китай. И теперь уже каждому известно, что из этой суммы практически половина была разворована окружением Атамбаева. А расплачиваться за эти долги всем нам потом: мне, вам, простым гражданам, пенсионерам ... Поэтому мы хотим на заседании выслушать мнение руководителей министерства экономики и счетной палаты по этой ситуации. Как на сегодня обстоят дела, и как мы будем расплачиваться с этим долгом, - заключил народный избранник.


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URL: https://www.vb.kg/374164
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Алмамбет Шыкмаматов, Ата Мекен, долг, Китай, кыргызский язык, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Кыргызтест
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Комментарии
Пелядь
12.10.2018, 11:26

С долгами нужно разобраться поскорее. Кто своровал, куды скольку дели. Думаю, здесь не только окружение Атамбаева приложило руку, но и другие чинуши, вплоть до хапуг Ата-Мекена. Так что всем придется ответить. Не надо, чтобы за эти долги страдали мы и наше потомство. 

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Жалоба модератору
Топо
12.10.2018, 11:47

Я отказываюсь платит

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Жалоба модератору
Служащий
12.10.2018, 12:36

Нужно водилу АША, телака, кошелька (Раима), экс-министра МВД, ГКНБ закрыть и жестко, жестко, жестко........!!!

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Жалоба модератору
Менталист
12.10.2018, 13:21

Господин Шыкмаматов ! Никто не обязан платить и это нигде не прописано что за госдолг отвечают граждане. Зачем расскачивать ситуацию или хочется угодить кому то чтоб замяли дело?

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Жалоба модератору
Бишкек Кыргызстан
12.10.2018, 14:14
Карма: +4
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 4
Минусов: 0
Комментариев: 5

Прикольно. Деньги из бюджета воруют ставленники депутатов и сами депутаты (Шадиев, например), а все валят на певца и сказочника Атамбаева, который шесть лет сидел и просто наслаждался жизнью на посту президента КР.

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Жалоба модератору
Кыке
12.10.2018, 14:31

Все вы ворюги, Алмамбет.

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Жалоба модератору
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