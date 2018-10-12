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Сын Ислама Каримова подал в суд на авиакомпанию "Узбекистон хаво йуллари"

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- Виктория Григоренко
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Петр Каримов, сын Ислама Каримова от первого брака, подал иск в Тверской суд Москвы. Он намерен взыскать причитающуюся ему сумму с прежнего работодателя – национальной авиакомпании "Узбекистон хаво йуллари". Об этом сообщает сайт Nuz.uz со ссылкой на "Известия".

Как отмечает издание, на протяжении нескольких лет Петр Каримов работал в НАК на руководящей должности, однако лишился работы после смерти отца.

"Авиакомпания отказалась выплачивать ему полагающийся "парашют". В судебном иске суть дела излагается как "трудовые споры о взыскании невыплаченной заработной платы", - добавляет российское СМИ.

Напомним, Ислам Каримов – первый президент Узбекистана после обретения республикой независимости. В его жизни было два брака - первая жена Ислама Каримова Наталья Кучми, с которой он разошелся еще в конце шестидесятых годов. При этом президент РУз не вспоминал о том периоде своей жизни, а с сыном от первого брака Петром не общался. Собственно говоря, это первое упоминание Петра Каримова за последние годы.


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URL: https://www.vb.kg/374179
Теги:
авиация, дети, суд, Узбекистан, деньги, Ислам Каримов
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