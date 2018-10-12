В Ташкенте мать пыталась продать мужчине 5-летнего сына

В Алмазарском районе Ташкента Узбекистана прокуратура задержала женщину при получении денег за собственного 5-летнего сына, сообщают узбекские СМИ.

Как отмечается, сейчас правоохранительные органы выясняют, что толкнуло мать на столь ужасный шаг.

"Мать, пытающуюся продать своего сына 2013 года рождения за 15 миллионов сум (около 128 тысяч сомов) гражданину РУз М.А, сотрудники горпрокуратуры задержали возле кафе, расположенного в Алмазарском районе. По данному факту в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье 135 УК РУ "Торговля людьми, совершенная в отношении лица, не достигшего восемнадцати лет". Ведутся следственные действия", - прокомментировали в пресс-службе Генеральной прокуратуры соседнего государства.

Ранее МВД Таджикистана сообщило о раскрытии жестокого убийства трехлетнего ребенка в районе А.Джоми на юге страны, пишет Akhbor.com. Труп ребенка нашли 18 сентября в водосточном канале. Оказалось, что еще 12 сентября его бабушка – 58-летняя жительница джамоата Ифтихор насильно заживо закопала своего внука. Труп ребенка пролежал под землей почти неделю, и все это время убийца строила из себя бабушку, убитую горем от пропажи внука.