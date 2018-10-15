Роща раздора. В войне против владельцев собак уже появились первые жертвы

На прошлой неделе в редакцию VB.KG обратились жители 6-го микрорайона Бишкека. Они пожаловались, что собачники бомжеватого вида и их питомцы якобы мусорят и пугают их в Ореховой роще.

"Каждый вечер около 18-19 часов и позже собачники продолжают выгуливать своих собак. Что мелкие собаки гадят в роще, и хозяева никогда не убирают за ними - это еще не самое главное. Эти собаки довольно крупные, они с лаем подбегают к людям, проходящим через ореховую рощу. Какие-то обозленные, похоже пьющие, слегка бомжовского вида эти собачники", - возмущаются граждане.

Редакция VB.KG решила лично выяснить ситуацию с происходящим в парковой зоне одного из южных микрорайонов столицы.