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В Москве убит 19-летний кыргызстанец

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- Екатерина Улитина
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В ночь с 13 на 14 октября в одну из больниц Москвы с ножевым ранением был доставлен 19-летний молодой человек. Утром 14 сентября парень скончался от полученных травм.

В посольстве Кыргызстана в России VB.KG подтвердили, что убитый являлся гражданином Кыргызстана 1999 года рождения. По их данным, молодой человек получил ранение в драке.

- Расследованием этого дела занимается Кузьминское межрайонное следственное отделение. Сотрудники полиции выясняют причины и устанавливают подробности случившегося. По предварительным данным, подозреваемый уже задержан, - прокомментировали в пресс-службе диппредставительства.

Посольство Кыргызстана в России подготовило все разрешительные документы для отправки тела на родину.


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URL: https://www.vb.kg/374263
Теги:
посольство, ранение, Россия, убийство, Москва, Кыргызстан
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