В Кыргызстане стали больше жениться, рожать и разводиться

Согласно данным автоматизированных информационных систем по паспорту и ЗАГС по итогам 9 месяцев 2018 года увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рождаемость, количество зарегистрированных браков и разводов.

За 9 месяцев 2018 года зарегистрировано 98 тыс. новорожденных, что на 37 тыс. больше, чем в 2017 году. Число зарегистрированных браков выросло с 16 тыс. (2017г.) до 30 тыс.(2018г.). Вместе с тем нужно отметить и рост разводов: - 7500 против 5000.

С начала запуска единовременного пособия "Балага суйунчу" Центрами обслуживания населения было оформлено более 55 тыс. заявок.

Снизились показатели по присвоению персонального идентификационного номера – 61 тыс. В прошлом году за получением ПИНа обратились 135 тыс. граждан.

Было усыновлено 754 детей, что на 125 детей больше, чем за тот же период 2017 года. Выросли показатели и с установлением отцовства: 16 тыс. 634 в 2018 году и 13 тыс. 585 в 2017 году.

Информация предоставлена пресс-службой ГРС при Правительстве КР.