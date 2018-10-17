Прокуратура вернула Бишкеку 52-й детский сад

По акту прокурорского реагирования здание детского сада №52 возвращено в государственную собственность.

Так, указанное здание в 1995 году было передано Кыргызско-Гонконгской авиакомпании "Г." в счет погашения задолженности АО "Э.". После чего, здание неоднократно перепродавалось, и в 2011 году собственником здания стало Представительство Управления внешней торговли и экономического сотрудничества при Правительстве Кызыл-Суу Кыргызской автономной области Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР.

Принимая во внимание имевшие место нарушения законности при приватизации здания детского сада, прокуратурой Свердловского района города Бишкек внесено исковое заявление, которое удовлетворено решением Межрайонного суда г.Бишкек.

В этой связи 2 октября 2018 года прокуратурой Свердловского района внесено предписание в Фонд по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики о принятии мер по возврату указанного детского сада в государственную собственность.

Акт прокурорского реагирования был исполнен путем возврата и принятия на государственный баланс здания детского сада с оценочной стоимостью 54 млн. 519 тыс. сомов