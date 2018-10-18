Кыргызская епархия православной церкви поддержала разрыв с Константинополем

Бишкекская и Кыргызстанская епархия русской православной церкви объявила прихожанам о решении Священного Синода разорвать отношения с Константинопольским Патриархатом. Решение было принято 15 октября в Минске.

- Принятие в общение раскольников и анафематствованного в другой Поместной Церкви лица со всеми рукоположенными ими "епископами" и "клириками", посягательство на чужие канонические уделы, попытка отречься от собственных исторических решений и обязательств - все это выводит Константинопольский Патриархат за пределы канонического поля и, к великой нашей скорби, делает невозможным для нас продолжение евхаристического общения с его иерархами, духовенством и мирянами. Отныне и впредь до отказа Константинопольского Патриархата от принятых им антиканонических решений для всех священнослужителей Русской Православной Церкви невозможно сослужение с клириками Константинопольской Церкви, а для мирян - участие в таинствах, совершаемых в ее храмах, - цитирует Бишкекская и Кыргызстанская епархия русской православной церкви решение Священного Синода.

Данное решение было принято после того, как Константинопольский Патриархат запустил процесс отделения Украинской церкви от Русской православной церкви.