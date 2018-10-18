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Кыргызская епархия православной церкви поддержала разрыв с Константинополем

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- Екатерина Улитина
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Бишкекская и Кыргызстанская епархия русской православной церкви объявила прихожанам о решении Священного Синода разорвать отношения с Константинопольским Патриархатом. Решение было принято 15 октября в Минске.

- Принятие в общение раскольников и анафематствованного в другой Поместной Церкви лица со всеми рукоположенными ими "епископами" и "клириками", посягательство на чужие канонические уделы, попытка отречься от собственных исторических решений и обязательств - все это выводит Константинопольский Патриархат за пределы канонического поля и, к великой нашей скорби, делает невозможным для нас продолжение евхаристического общения с его иерархами, духовенством и мирянами. Отныне и впредь до отказа Константинопольского Патриархата от принятых им антиканонических решений для всех священнослужителей Русской Православной Церкви невозможно сослужение с клириками Константинопольской Церкви, а для мирян - участие в таинствах, совершаемых в ее храмах, - цитирует Бишкекская и Кыргызстанская епархия русской православной церкви решение Священного Синода.

Данное решение было принято после того, как Константинопольский Патриархат запустил процесс отделения Украинской церкви от Русской православной церкви.


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URL: https://www.vb.kg/374330
Теги:
религия, Россия, Турция, Кыргызстан
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Комментарии
Нарын Кыргызстан
18.10.2018, 12:24
Карма: +16
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Плюсов: 23
Минусов: 7
Комментариев: 46

Даже церковь без политики жить не может.

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