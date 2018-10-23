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Около 2 тысяч 300 граждан вовлечено в соцпроект "Кумтора"

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Проект развития малого бизнеса посредством подхода "Одно село ‒ один продукт" с целью активизации местных сообществ продолжает свою деятельность на южном побережье Иссык-Кульской области. В него в настоящий момент вовлечено более 2300 местных жителей. Об этом сообщает сайт КГК.

Благодаря финансовой помощи компании "Кумтор" идет не только региональное развитие, но и доход иссык-кульцев.

- Бенефициариями данного проекта являются члены ассоциации "Одно село ‒ один продукт": 35 групп в Джети-Огузском районе и 65 групп в Тонском районе. Примечательно, что 90 процентов, задействованных в ОСОП – женщины. Ими изготавливается 2,5 тысячи видов продукции с использованием только местных ресурсов с отсутствием химикатов: ягоды из домашнего сада, дикорастущие, мериносовая шерсть, натуральный мед. На данный момент налажен экспорт продукции в Японию, США, Европу, Корею, Китай, Турцию и Россию, а годовой рост выручки составляет 40 процентов, - говорится в информации.


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URL: https://www.vb.kg/374355
Теги:
бизнес, инвестиции, Иссык-Кульская область, правительство, социальная защита, Кыргызстан, Кумтор
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