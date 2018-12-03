В Минобразе решили не стыдиться безграмотных учебников, а исправлять ошибки

К новому учебному году Министерство образование выпустило 33 новых учебника для 5 и 6 классов. Для Кыргызстана – событие небывалое. Обычно у республики не хватало денег на массовое тиражирование книг для школ. В этот раз деньги на издание выдал Всемирный Банк. Правда, как только начались занятия по новым учебникам, выяснилось, что они пестрят грамматическими ошибками, отличаются косноязычием и неточностями в изложении учебного материала. В частности, речь идет об учебниках по географии и естествознанию. В остальных пособиях ошибок меньше, но и там они встречаются регулярно.

К примеру, в одном из упражнений в учебнике по русскому языку второклашкам предлагают вставить пропущенный мягкий знак в словосочетании "у бальнаго жар", в другом упражнении просили "ваменить сочетания слов". В Министерстве образования и науки проблему признают, объясняя ее системными недоработками.

- Эта проблема возникла не сегодня. Она происходит каждый год, но если обычно мы выпускаем 3-4 наименования учебников на 120 млн сомов, то в этот раз выпустили 33 наименования новых учебников. Нисколько не оправдывая Министерство, хочу сказать, что ошибки в пособиях – это системная проблема, - сказала министр образования и науки Гульмира Кудайбердиева на одном из заседаний Координационного совета по стандартам и качеству образования.

Иными словами, в безграмотности тех, кто учит детей, виноваты все и никто конкретно. В октябре координационный совет, утвердивший к печати оконфузившие Министерство учебники, собрался и обсудил, что делать дальше, и почему ошибки в школьных учебниках стали делом обычным и даже не стыдным. Советница министра Лариса Марченко назвала несколько проблем:

Во-первых, в Кыргызстане нет учебниковедения как предмета для исследования, а значит нет и специалистов, которые могут писать хорошие учебники. В итоги Министерству приходится выбирать более или менее сносный вариант среди двух-трех плохих.

Во-вторых, не проводится систематическая работа с авторами. Учителя школ не могут написать учебники - не хватает академических навыков, а академики понятия не имеют, как подать материал так, чтобы его поняли дети.

В-третьих, в Кыргызстане нет ассоциаций предметников, которые могли бы оценить качество учебников.

В-четвертых, хромает апробация учебных пособий. По словам Ларисы Марченко, учителя в 56 школах учили детей по новым, еще не изданным учебникам целый год. Они должны были выявить все недостатки, но не сделали этого.

Учебниками остались довольны эксперты Минобраза, консультационный совет и, в конце концов, чиновники Министерства образования, которые рекомендовали учебник школам.

Происки третьих сил

Интересно, что на защиту Министерства образования встали не только учителя и директоры школ, но и депутаты Жогорку Кенеша. Народные избранники считают, что в проблема безграмотности в учебниках не настолько важная, чтобы обсуждать ее в Парламенте. Депутат Жогорку Кенеша Алмаз Токторов рассказал журналистам и вовсе загадочную историю. По его словам, Министерство утвердило один вариант учебников, а издательский дом "Билим-компьютер" растиражировал черновой экземпляр, полный ошибок и неточностей.

- Просматривается лобби от определенных типографий и издателей, которые хотят продвинуть свои учебники. Я это знаю. С их подачи идет обсуждение этой темы в общественности и в СМИ. Насколько мне известно, издательство ("Билим-компьютер") напечатало не подписанный министерством вариант без ошибок, а другой, в котором не было корректорских правок, - уверен Алмаз Токторов.

Кто эти коварные конкуренты, и для чего издательству, которое получило крупный правительственный заказ, саботировать Министерство образования, депутат ответить не смог. Он добавил, что лично не видел правильного варианта, но уверен, что он существует.

Со времени беседы с депутатом прошло более месяца, однако "правильный" вариант так и не всплыл, и широкой общественности его не продемонстрировали.

Виноваты издатели?

Пока школьники продолжают учиться по учебникам с ошибками. Однако планируется изъять всю серию, и отпечатать новый тираж после редакторских и корректорских правок. Расходы, связанные с этим, возьмет на себя издательство "Билим-компьютер". Именно их посчитали виновными во всей этой истории.

Остальные учебники, выпущенные в этом году, не будут проходить дополнительную экспертизу специалистов. По словам министра образования, в этом нет необходимости.

Впрочем, возможна какая-то работа над ошибками все-таки проводится. По крайней мере, многие школы даже в столице, не говоря о периферии занимаются без учебников. Пятиклассникам не хватает пособий по русскому и кыргызскому языку, математике, музыке и по другим предметам. В Минобразе просят немного подождать, говорят, что книги уже отпечатаны в зарубежных типографиях и совсем скоро прибудут в Кыргызстан.

Кроме того, Гульмира Кудайбердиева пообещала, что, работая над следующей партией учебников для 7-9 классов комиссия будет внимательнее подходить к выбору авторских текстов. Из предложенных вариантов, выберут как минимум два и опубликуют их на сайте министерства, чтобы общественность могла участвовать в обсуждении. Кроме того, новые учебники будут тестироваться в течение года самыми сильными педагогами, которые смогут указать чиновникам на ошибки, в случае необходимости.

- Сидеть и стыдиться – бессмысленно. Нужно работать дальше. Ошибки неизбежны и мы будем их исправлять, - пообещала министр образования.

Пока чиновники учатся, как строить предложения, писать тексты, проверять написание слов и подтягивают знания по предметам школьной программы, дети усвоили главный урок: верить на слово никому нельзя. Даже учебник по географии и тот может обмануть.