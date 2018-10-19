РЖД могут принять участие в строительстве железных дорог в Кыргызстане

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) может принять участие в модернизации и строительстве железных дорог в Кыргызстане, сообщил журналистам первый заместитель генерального директора РЖД Александр Мишарин, пишет ТАСС.

"Сегодня мы делаем обоснование инвестиций по модернизации и новому строительству железных дорог Кыргызстана", - сказал он, пояснив, что речь идет о проекте в рамках транспортного коридора "Север - Юг".

Мишарин отметил, что РЖД заинтересованы в развитии сотрудничества с железными дорогами Центральной Азии.

"Одно из важнейших направлений нашего сотрудничества - это развитие в том числе транзитных перевозок с Дальнего Востока в страны Центральной Азии и обратно, а развитие проектов в Центральной Азии - это Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и другие", - сказал он.

Также он сообщил, что РЖД со своей дочерней компанией "Элтеза" принимают участие в модернизации систем сигнализации Узбекских железных дорог.

Международный транспортный коридор "Север - Юг" рассчитан на транспортировку грузов из Индии и государств Персидского залива в Западную и Северную Европу через территории Ирана, Азербайджана и России, в том числе посредством соединения железных дорог этих трех стран. Основным преимуществом коридора является сокращение сроков доставки грузов в два или три раза. На первом этапе по нему планируется транспортировать 5 млн тонн грузов в год с дальнейшим удвоением объемов.

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