Погода
$ 69.33 - 69.53
€ 79.32 - 80.02

РЖД могут принять участие в строительстве железных дорог в Кыргызстане

246  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) может принять участие в модернизации и строительстве железных дорог в Кыргызстане, сообщил журналистам первый заместитель генерального директора РЖД Александр Мишарин, пишет ТАСС.

"Сегодня мы делаем обоснование инвестиций по модернизации и новому строительству железных дорог Кыргызстана", - сказал он, пояснив, что речь идет о проекте в рамках транспортного коридора "Север - Юг".

Мишарин отметил, что РЖД заинтересованы в развитии сотрудничества с железными дорогами Центральной Азии.

"Одно из важнейших направлений нашего сотрудничества - это развитие в том числе транзитных перевозок с Дальнего Востока в страны Центральной Азии и обратно, а развитие проектов в Центральной Азии - это Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и другие", - сказал он.

Также он сообщил, что РЖД со своей дочерней компанией "Элтеза" принимают участие в модернизации систем сигнализации Узбекских железных дорог.

Международный транспортный коридор "Север - Юг" рассчитан на транспортировку грузов из Индии и государств Персидского залива в Западную и Северную Европу через территории Ирана, Азербайджана и России, в том числе посредством соединения железных дорог этих трех стран. Основным преимуществом коридора является сокращение сроков доставки грузов в два или три раза. На первом этапе по нему планируется транспортировать 5 млн тонн грузов в год с дальнейшим удвоением объемов.

Источник


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/374388
Теги:
железная дорога, инвестиции, Россия, строительство, Кыргызстан, КТЖ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  