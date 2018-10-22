В детском саду №175 до сих пор нет отопления

Родители детей, посещающих ведомственный детский сад №175, обратились в VB.KG с коллективной жалобой. Родители жалуются на отсутствие отопления в помещениях дошкольного учреждения и на другие недостатки.

В данном садике до сих пор отсутствует отопление, так как начатый летом ремонт в ясельной группе еще не закончен. Мало того, в группе этого садика батареи не установлены, а система закольцована. Также по садику в системе отопления наблюдаются мелкие аварии. Температура в группах ниже соответствующей нормы, и поэтому наши дети заболели, и многие родители вынуждены брать больничные и сидеть дома.

Просим вас помочь в решении проблемы с отоплением в данном садике. Принять меры в отношении руководства садика.

Родители утверждают, что зная эту ситуацию, заведующая детским садом ушла в отпуск, оставив неразрешенной эту проблему.

В этом же садике отсутствует охрана. Мы, родители, обеспокоены тем, что в дневное время, когда дети на прогулке, нами замечены на территории детского сада чужие люди - молодые парни, мужчины подозрительной внешности, поведения. Такие факты нас тревожат, поэтому с прошлого года мы просим руководства садика обеспечить охрану на территории садика во имя безопасности наших детей, но на свои просьбы мы получаем ответы: либо сами ставьте будку для охранника и на свои деньги нанимайте людей для охраны, или платите за садик до 9000 сомов в месяц.

В договоре, составленном между нами, родителями, и детским садом, отмечено, что мы должны обеспечить канцелярскими товарами, но не санитарно-гигиеническими материалами (влажная салфетка, туалетная бумага, бумажные салфетки, целлофановые пакеты). На покупку этих материалов собирают дополнительные денежные средства. Хотя покупка этих нужд должна входить в оплату за детский сад.

В нашем детском саду очень старые деревянные окна, постоянные сквозняки и очень холодно в зимнее время года. Просьба от родителей заменить окна в детском саду.

Кроме того, просим Вас посодействовать в благоустройстве детских площадок в детском саду. Детская площадка должна быть привлекательной для ребят, такой, где им хотелось бы играть. Кроме того, она должна быть универсальной и состоять из как можно большего количества элементов. В игре ребята должны научиться всему: бегать, прыгать, лазать, кататься, кувыркаться, висеть так далее. Только там, где есть возможность перепробовать все вышеперечисленное, дети удовлетворят свои потребности в подвижных забавах.

В КР принят ряд нормативно-правовых актов, направленных на охрану здоровья детей. В Законе "Об образовании" указано, что "Учреждения образования создают условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья детей и учащейся молодежи".

Просим Вас восстановить нарушенные права детей в соответствии с кодексом Кыргызской Республики о детях, статьей 4 "Основные принципы защиты прав и интересов детей".

И особое внимание обратить на подключение отопления. Если до 25 октября не будут приняты меры, мы вынуждены будем отправить копии этого письма в юридические органы, министерство образования и науки Кыргызской Республики и в СМИ.