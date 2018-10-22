Погода
$ 69.28 - 69.57
€ 79.50 - 80.35

В детском саду №175 до сих пор нет отопления

150  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Родители детей, посещающих ведомственный детский сад №175, обратились в VB.KG с коллективной жалобой. Родители жалуются на отсутствие отопления в помещениях дошкольного учреждения и на другие недостатки.

В данном садике до сих пор отсутствует отопление, так как начатый летом ремонт в ясельной группе еще не закончен. Мало того, в группе этого садика батареи не установлены, а система закольцована. Также по садику в системе отопления наблюдаются мелкие аварии. Температура в группах ниже соответствующей нормы, и поэтому наши дети заболели, и многие родители вынуждены брать больничные и сидеть дома.

Просим вас помочь в решении проблемы с отоплением в данном садике. Принять меры в отношении руководства садика.

Родители утверждают, что зная эту ситуацию, заведующая детским садом ушла в отпуск, оставив неразрешенной эту проблему.

В этом же садике отсутствует охрана. Мы, родители, обеспокоены тем, что в дневное время, когда дети на прогулке, нами замечены на территории детского сада чужие люди - молодые парни, мужчины подозрительной внешности, поведения. Такие факты нас тревожат, поэтому с прошлого года мы просим руководства садика обеспечить охрану на территории садика во имя безопасности наших детей, но на свои просьбы мы получаем ответы: либо сами ставьте будку для охранника и на свои деньги нанимайте людей для охраны, или платите за садик до 9000 сомов в месяц.

В договоре, составленном между нами, родителями, и детским садом, отмечено, что мы должны обеспечить канцелярскими товарами, но не санитарно-гигиеническими материалами (влажная салфетка, туалетная бумага, бумажные салфетки, целлофановые пакеты). На покупку этих материалов собирают дополнительные денежные средства. Хотя покупка этих нужд должна входить в оплату за детский сад.

В нашем детском саду очень старые деревянные окна, постоянные сквозняки и очень холодно в зимнее время года. Просьба от родителей заменить окна в детском саду.

Кроме того, просим Вас посодействовать в благоустройстве детских площадок в детском саду. Детская площадка должна быть привлекательной для ребят, такой, где им хотелось бы играть. Кроме того, она должна быть универсальной и состоять из как можно большего количества элементов. В игре ребята должны научиться всему: бегать, прыгать, лазать, кататься, кувыркаться, висеть так далее. Только там, где есть возможность перепробовать все вышеперечисленное, дети удовлетворят свои потребности в подвижных забавах.

В КР принят ряд нормативно-правовых актов, направленных на охрану здоровья детей. В Законе "Об образовании" указано, что "Учреждения образования создают условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья детей и учащейся молодежи".

Просим Вас восстановить нарушенные права детей в соответствии с кодексом Кыргызской Республики о детях, статьей 4 "Основные принципы защиты прав и интересов детей".

И особое внимание обратить на подключение отопления. Если до 25 октября не будут приняты меры, мы вынуждены будем отправить копии этого письма в юридические органы, министерство образования и науки Кыргызской Республики и в СМИ.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/374412
Теги:
Бишкектеплосеть, ТЭЦ, детский сад, Бишкек, теплоснабжение
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  