Дело о $37 миллионах: У Кыргызстана нет шансов против "РусГидро" в суде?

Стоимость строительства Верхне-Нарынского каскада ГЭС может быть завышена в три раза, но даже если финансовые нарушения подтвердятся, это не поможет Кыргызстану выиграть международный суд в Гааге. В этом уверен депутат Жогорку Кенеша Алмамбет Шыкмаматов.

В интервью VB.KG он напомнил, что больше года назад, по результатам депутатской проверки, сообщал о многочисленных нарушениях, выявленных при строительстве ВНК. Однако правоохранительные органы никак не отреагировали.

- При строительстве каскада на реке Нарын действовала та же схема, что и при ремонте Исторического музея и модернизации ТЭЦ. Всё покупали в 3 раза дороже реальной стоимости, - сказал Алмамбет Шыкмаматов.

Депутат уверен, что даже если все финансовые нарушения удастся доказать, Кыргызстан все равно не выиграет международный арбитраж.

- Суд в Гааге, учитывая законы международного права и договорные обязательства, взятые на себя Кыргызстаном, вряд ли вынесет решение в нашу пользу. Кроме того, чиновники лукавят, когда говорят, что есть некий инвестор, который готов взять на себя все судебные издержки. Даже если этот инвестор найдется, долг никуда не исчезнет, просто перейдет от одной компании к другой - прокомментировал Шыкмаматов.

Проект Верхне-Нарынского каскада ГЭС включал в себя строительство четырех ГЭС на реке Нарын. Согласно подписанному в 2012 году межправительственному соглашению между Россией и Кыргызстаном, строительство осуществляли российская компания "РусГидро" и отечественный энергетический гигант ОАО "Электрические станции".

В конце 2015 года на ежегодной итоговой пресс-конференции экс-президент Алмазбек Атамбаев заявил, что Кыргызстан в одностороннем порядке разрывает договор. Свое решение он объяснил тем, что российская компания временно приостановила финансирование. Денонсация соглашения проходила в авральном режиме: 31 декабря ее одобрил кабинет министров и действующий в то время премьер-министр Темир Сариев лично поторапливал Жогорку Кенеш дать свое "добро". Депутаты не противились, уже в январе власти успели завершить всю процедуру денонсации.

Выйдя из соглашения, Кыргызстан попал в долговое обязательство перед "РусГидро". По условиям договора республика должна была отдать россиянам деньги, потраченные ими на строительство объектов - а именно $37 млн. На эту сумму "РусГидро" построила подъездные пути и вахтовый поселок для строителей. К возведению самих ГЭС компания не приступила.

Правительство и экс-президент обещали в короткие сроки найти нового инвестора, который не только построит каскад ГЭС, но и отдаст за республику долг россиянам.

Летом 2017 года такой инвестор нашелся. Чешская компания Liglass Trading предложила заманчивые условия сделки. Алмазбек Атамбаев лично пожал руку руководителю компании и "благословил" на реализацию крупного энергетического проекта. Однако буквально на следующий день выяснилось, что Liglass похожа не на серьезного инвестора, а на обычных жуликов. Обычный поиск в интернете выдавал, что их штаб-квартира размещается в заброшенном складе с разбитыми окнами, фирма занимается доставкой дешевых товаров и не имеет никакого отношения к энергетике. Уже другой премьер-министр Сапар Исаков попросил кыргызстанцев не нервничать, мол, от сделки страна ничего не теряет.

Параллельно с этими событиями "РусГидро" вспомнила о долге Кыргызстана и попросила вернуть деньги. Атамбаеву просьба бывших партнеров не понравилась. На очередной пресс-конференции он попросил "быстрее выплатить россиянам деньги, чтобы закрыть их гавканье", видимо надеясь на обещания Liglass. Но кошелек новых партнеров подвел, и чешская компания так и не перечислила деньги. Кыргызстану вновь пришлось разрывать договор.

После этого в правительстве несколько раз заговаривали об инвесторах, которые якобы интересуются строительством каскада ГЭС в Кыргызстане, но открыто о себе они так и не заявили. Летом 2018 горда "РусГидро" заявила о намерении подать иск в арбитражный суд о взыскании с Кыргызстана $37 млн, в октябре выяснилось, что российская компания сдержала слово.