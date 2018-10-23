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Соберутся ли вместе Жээнбеков и Атамбаев?

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- Бакыт Стамов
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В Кыргызстане 24 ноября текущего года пройдет республиканский курултай под лозунгом "Кыргызстан: вчера, сегодня, завтра". Об этом редакции VB.KG сообщил гражданский активист Адиль Турдукулов.

По его словам, на курултай будет приглашен президент Сороронбай Жээнбеков.

- В этот день исполняется год, как он стал президентом страны. А власть всегда должна ощущать давление общественности и уметь выслушивать критику. Даже если она будет нелицеприятная. Поэтому все неравнодушные граждане, политики и гражданские активисты могут поделиться на этом мероприятии своими замечаниями и рекомендациями. Поэтому мы очень надеемся, что президент лично посетит курултай. Либо в крайнем случае пришлет своего представителя, - уточнил он.

Кроме того активист отметил, что на мероприятие будет приглашен и экс-президент Алмазбек Атамбаев.

- На мой взгляд, Атамбаев сегодня является человеком, который играет в какой-то степени консолидирующую роль в оппозиции власти. Поэтому он также обязательно будет приглашен, - добавил активист.

Отметим, инициаторами данного мероприятия выступают политики Азимбек Бекназаров, Равшан Жээнбеков и Эльмира Ибраимова. А также общественные активисты Рита Карасартова, Адиль Турдукулов, Айбек Мырза и другие.

Отметим, ранее Адиль Турдукулов активно критиковал Алмазбека Атамбаева и даже судился с его охранником - Эркином Мамбеталиевым.


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URL: https://www.vb.kg/374454
Теги:
Адиль Турдукулов, Азимбек Бекназаров, Алмазбек Атамбаев, Равшан Жээнбеков, Рита Карасартова, Сооронбай Жээнбеков, курултай
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