Межведкомиссия проверит, чем кормят детей Бишкека

Мэрией Бишкека создана межведомственная комиссия по проверке качества питания детей в образовательных учреждениях города.

В состав комиссии вошли представители ГКНБ КР по г. Бишкек, мэрии Бишкека, районных администраций, ЦГСЭН по г. Бишкек, специалисты управления образования и районных центров образования.

В ходе проведенной проверки установлено, что в муниципальных дошкольных образовательных организациях и специализированных дошкольных образовательных организациях для обеспечения четырехразовым горячим питанием выделяется 58-60 сомов на одного ребенка в день.

Доставка всех продуктов питания осуществляется централизовано, и поставщики определяются путем отбора конкурсными комиссиями в районных центрах образования, с выигравшими поставщиками заключается договор.

Продукты питания завозят по заявкам организации (молоко, хлеб ежедневно, мясо, овощи, рыба, кисломолочные продукты один раз в две недели). На все продукты питания имеются сопроводительные документы (накладные, декларации соответствия).

В питании детей в детских садах используются нормы питания, согласно приложению 2 СанПиН "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима в ДОО", утвержденному Постановлением Правительства КР № 201 от 11.04.2016г.

Проверка установила, что санитарно-техническое состояние пищеблоков находится в удовлетворительном состоянии. Водоснабжение (холодное, горячее), канализация и отопление централизованное. Пищеблоки типовые, состоят из горячего цеха, заготовочного и моечного отделений, двух складских помещений. В горячем цехе предусмотрены производственные участки, оборудованные мойками для первичной обработки овощей, мяса, мытья кухонной посуды и инвентаря. Поточность приготовления блюд и товарное соседство соблюдается. Складские помещения оборудованы стеллажами, подтоварниками, холодильным оборудованием с маркировкой. Везде имеются суточные пробы с указанием даты и времени отбора. В настоящее время все продукты питания завезены в полном объеме и ассортименте.

Районные администрации также принимают участие в работе комиссии. Глава Октябрьского района Ренат Айтымбетов с комиссией проверили питание и продукты в дошкольной образовательной организации №140.

Комиссией была изъята проба сливочного масла для изучения и проверки в лаборатории ЦГСЭН по городу Бишкек на жирность и соответствие нормам.

Контроль и проверка организации питания в детских садах столицы продолжается, сообщает пресс-служба мэрии.