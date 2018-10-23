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Тюлеев про Атамбаева: Он уже и так упал, нет силы, власти, окружения

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- ВБ
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Экс-мэр Нариман Тюлеев, осужденный при Алмазбеке Атамбаеве за коррупцию, продолжил свой рассказ о совместном полете с бывшим президентом.

Публикуем текст полностью:

Друзья! Я вижу много негативных и грубых комментариев и хочу ответить Вам, что многое из того, что пишут в негативном ключе, просто не соответствует ряду человеческих ценностей, нашему менталитету и духу. Если бы я знал, что этим же рейсом полетит Атамбаев, то я бы сдал билет, но кто же знал?

Но не зря предки говорили "Адам болу аста-аста, акмак болу бир паста". Не буду врать, первым моим желанием было спровоцировать конфликт, броситься, я импульсивный человек, но сразу как у меня мелькнули такие мысли, мне стало стыдно. Во-первых, Атамбаев человек, который старше меня, и только тот кыргыз, который забыл воспитание, способен кинуться с кулаками на убеленного сединой человека, и, к сожалению, такие случаи происходят в стране все чаще.

Во-вторых, я сразу представил себе последствия, я не боялся и не боюсь, что меня сняли бы с рейса, я подумал, в каком свете будут заголовки по всему миру, позорящие нашу страну, весь наш народ.

Люди, просто представьте, какой позор ляжет на нашу нацию и страну, если везде начнут писать, что из-за драки бывшего мэра и бывшего президента Кыргызстана прервали полет, посадили самолет, что их обоих вывели в наручниках и повезли на экспертизу. Неужели это надо вам? Откуда столько злости и зачем? Когда мы, кыргызы, начнем жить спокойно, бир-бирин чукубай, айланайындар?

Мы выяснили отношения как цивилизованные люди, и это не радует наших соотечественников? Пишут, что ждали драки, ссоры, скандала, куда мы катимся?! Те, кто пишет это, что якобы они были в самолете и ждали драки, должны радоваться, что долетели спокойно и вовремя. Они не подумали о себе и тех, кто летит с ними, но я подумал.

Главное, я высказался, мы выяснили отношения, он осознал, что со мной поступили несправедливо и незаконно. Он признал, что доверился людям и они его подвели и по другим направлениям, что допущены были ошибки. Я выяснил для себя все. Еще с детства учили меня не бить лежачих. Он уже и так упал, нет былой силы и власти, окружения нет. Зачем мне бить его?

Я бил его словами. Как и писал ранее, я высказал ему за все, что произошло в стране при нем.

И перед приземлением заработал интернет. И он, и я увидели, что все соцсети ждали новостей про скандал и громкие новости, ждали, подеремся мы или нет. Для того чтобы показать, что мы хоть и имеем претензии друг к другу, что хоть один не может простить, а другой попросить прощения, мы все равно остаемся людьми. Мы остаемся публичными персонами, по поступкам которых во всем мире будут судить о наших соотечественниках, и только с целью развеять опасения мы сфотографировались вместе и выставили в соцсеть.


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URL: https://www.vb.kg/374466
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Нариман Тюлеев, Кыргызстан, политика, ссора
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Комментарии
Нурик
23.10.2018, 16:06

Если не секрет куда вы летели?

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