Кулов: Атамбаев должен извиниться перед народом Кыргызстана

"Я хочу напомнить, что лидером двух прошедших революций в Кыргызстане был Атамбаев. И в 2005 году колонна, которая взяла Белый дом, пришлась на долю Атамбаева. И в 2010 году где собирались возмущенные граждане? Возле офиса Атамбаева! Если будет третья революция… я не буду ее делать!".

С таким заявлением Алмазбек Атамбаев, напомним, выступил в феврале 2017 года на совместной пресс-конференции по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным. Спустя некоторое время он оговорился, мол, сказал это в шуточной форме. Но позже не раз подчеркивал, что только он один может довести народное волнение до логического конца.

Потому, возможно, небезосновательно в обществе появились разговоры о том, что экс-президент намерен вновь использовать рядовых граждан, чтобы сместить действующую власть. Тем более, что, как отмечают некоторые политологи, арест его очередного друга и соратника Икрамжана Илмиянова буквально прижал к стенке не так давно самого влиятельного человека в стране.

И казалось бы, слухи подтверждает тот факт, что накануне жители трех сел Лейлекского района Баткенской области вышли на митинг в поддержку Илмиянова - особо доверенного лица Алмазбека Атамбаева. Практика политических протестов в Кыргызстане показывает и доказывает, что все подобные акции "заказные" и управляемые. О народном волеизъявлении тут нет и речи.

Была ли акция протеста разовой, или это только начало? Редакция VB.KG решила задать этот вопрос государственному и политическому деятелю, экс-депутату Жогорку Кенеша Феликсу Кулову.

- Люди выходят потому, что им дали денег. У них (родственников Илмиянова – прим. ред.) их много. Выйдут - пошумят, ничего страшного не случится. Я понимаю, когда выходят за настоящего политика, тогда народ готов на многое. Но Илмиянова это не касается. Он обычный водитель, который был "блатным" и наслаждался жизнью. Никакой политики в его задержании нет. Нужно понимать, когда к тебе очередь из подхалимов носит взятки, и она (очередь) больше, чем у руководителя аппарата президента, это должно закончиться. Конечно, нужно дождаться решения суда. Но я бы привел слова одного человека, который был в местах лишения свободы: "Блатная жизнь сладкая, но короткая". Это, может, грубо, простите, но это характеризует ситуацию, - поделился мнением Кулов.

Политик считает, что было бы правильно, чтобы экс-президент извинился перед народом за свою кадровую политику.

- То, что атамбаевские кадры так его подвели, или, вернее, он кадры набрал, которые к такому состоянию привели, это характеризует самого Атамбаева. Я говорил это и раньше, при его правлении, что он часто сам нагнетал обстановку. Слухи о политической нестабильности, отпугивающие тех же инвесторов, раздувал он сам. Но тогда, как и сейчас никаких оснований для революции нет. Идут нормальные демократические процессы, кто-то кого-то критикует. Но никто не посмеет выйти из рамок закона. И не надо никого пугать, - сказал Феликс Шаршенбаевич.

С его слов, экс-президент может бросить свои силы и средства лишь на информационную войну.