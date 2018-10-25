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Кулов: Атамбаев должен извиниться перед народом Кыргызстана

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- Оксана Гут
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"Я хочу напомнить, что лидером двух прошедших революций в Кыргызстане был Атамбаев. И в 2005 году колонна, которая взяла Белый дом, пришлась на долю Атамбаева. И в 2010 году где собирались возмущенные граждане? Возле офиса Атамбаева! Если будет третья революция… я не буду ее делать!".

С таким заявлением Алмазбек Атамбаев, напомним, выступил в феврале 2017 года на совместной пресс-конференции по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным. Спустя некоторое время он оговорился, мол, сказал это в шуточной форме. Но позже не раз подчеркивал, что только он один может довести народное волнение до логического конца.

Потому, возможно, небезосновательно в обществе появились разговоры о том, что экс-президент намерен вновь использовать рядовых граждан, чтобы сместить действующую власть. Тем более, что, как отмечают некоторые политологи, арест его очередного друга и соратника Икрамжана Илмиянова буквально прижал к стенке не так давно самого влиятельного человека в стране.

И казалось бы, слухи подтверждает тот факт, что накануне жители трех сел Лейлекского района Баткенской области вышли на митинг в поддержку Илмиянова - особо доверенного лица Алмазбека Атамбаева. Практика политических протестов в Кыргызстане показывает и доказывает, что все подобные акции "заказные" и управляемые. О народном волеизъявлении тут нет и речи.

Была ли акция протеста разовой, или это только начало? Редакция VB.KG решила задать этот вопрос государственному и политическому деятелю, экс-депутату Жогорку Кенеша Феликсу Кулову.

- Люди выходят потому, что им дали денег. У них (родственников Илмиянова – прим. ред.) их много. Выйдут - пошумят, ничего страшного не случится. Я понимаю, когда выходят за настоящего политика, тогда народ готов на многое. Но Илмиянова это не касается. Он обычный водитель, который был "блатным" и наслаждался жизнью. Никакой политики в его задержании нет. Нужно понимать, когда к тебе очередь из подхалимов носит взятки, и она (очередь) больше, чем у руководителя аппарата президента, это должно закончиться. Конечно, нужно дождаться решения суда. Но я бы привел слова одного человека, который был в местах лишения свободы: "Блатная жизнь сладкая, но короткая". Это, может, грубо, простите, но это характеризует ситуацию, - поделился мнением Кулов.

Политик считает, что было бы правильно, чтобы экс-президент извинился перед народом за свою кадровую политику.

- То, что атамбаевские кадры так его подвели, или, вернее, он кадры набрал, которые к такому состоянию привели, это характеризует самого Атамбаева. Я говорил это и раньше, при его правлении, что он часто сам нагнетал обстановку. Слухи о политической нестабильности, отпугивающие тех же инвесторов, раздувал он сам. Но тогда, как и сейчас никаких оснований для революции нет. Идут нормальные демократические процессы, кто-то кого-то критикует. Но никто не посмеет выйти из рамок закона. И не надо никого пугать, - сказал Феликс Шаршенбаевич.

С его слов, экс-президент может бросить свои силы и средства лишь на информационную войну.

-Пусть говорит, пусть возмущается. На это у него есть право. Этот человек будет сейчас выискивать недостатки правительства, действующего президента, его кадров. Нагнетать какие-то ситуации. В общем, формировать отрицательное мнение нынешней власти. У него есть возможности, деньги, и люди, которые будут за эти деньги пахать. Таким образом, будет идти подготовка к предстоящим выборам, - резюмировал Феликс Шаршенбаевич.


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URL: https://www.vb.kg/374490
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Феликс Кулов, митинг, президент, революция, уголовная ответственность, Икрамжан Илмиянов, Кыргызстан
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Комментарии
Фархад Зейнап
25.10.2018, 09:52
Карма: +3
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Плюсов: 3
Минусов: 0
Комментариев: 11


Слухи о политической нестабильности, отпугивающие тех же инвесторов, раздувал он сам.

Да, неужели? Может он сам ещё и организовал группы бандюганов Садыра Жапарова, которые взяли в заложники Каптагаева? Или он спонсировал Колубаева, Талгарбекова, Асанова и других многочисленных переворотчиков, желающих снести БД в период 2010 -2018? Кулов мстит за то, что его труп не потащили в ЖК в 2015 году, на выборы, в составе СДПК.

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Жалоба модератору
Фархад Зейнап
25.10.2018, 09:56
Карма: +3
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 3
Минусов: 0
Комментариев: 11

Власти демонизируют Атамбаева, прекрасно понимая, что переворотов он совершать не будет. Делается это думаю для того, чтобы хоть как-то отвести внимание от провалов в экономике. Кулов же, прежде чем говорить об инвесторах, вспомнил бы, как его фракция вытеснила из КР  Станс Энерджи. Вполне себе дееспособного инвестора.

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Жалоба модератору
Нурлан Каюмов
25.10.2018, 10:31
Карма: +1
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Плюсов: 54
Минусов: 53
Комментариев: 48

КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов КСДПнын кезексиз съездин өткөрүп, Атамбаевди партиянын катарынан чыгаруу демилгесин колдоду

24-октябрда КР Жогорку Кеңешиндеги КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов “Атамбаевсиз КСДП” кыймылынын жакында эле Каракол шаарында өткөн партиялык конференциясынын катышуучаларын парламенттеги өз кабинетинде кабыл алды. Бул тууралу КСДПчы экс-депутат, экс-губернатор Сагынбек Абдрахманов журналисттерге билдирди.

Сагынбек Абдрахмановдун айтымында, жолугушуу катышуучуларга жагымдуу маанайда өткөн.

– Биз КСДП фракциясынын лидерине биздин кыймылдын негизги талаптары – КСДПны аны жаманатты кылган адамдардан жана Атамбаевден тазалоо экендигин айтып бердик. Иса Өмүркулов бул сунушка макул болду. Ошондой эле Өмүркулов партия бир адамдын жеке менчигине айланбаш керек деген биздин пикирибизди колдоду, – деди Абдрахманов.

КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов өзүнө келген партиялаштарынын Бишкекте КСДПнын кезексиз съездин өткөрүп, экс-президент Атамбаевди партиянын катарынан чыгаруу демилгесин колдоду.

– Иса Өмүркулов паламенттеги КСДП фракциясынын көпчүлүгү “Атамбаевсиз КСДП” кыймылын жактай тургандыгын билдирди, – дейт Сагынбек Абдрахманов.

Булак: Кyrgyztoday.кg

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Жалоба модератору
Нурлан Каюмов
25.10.2018, 10:31
Карма: +1
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 54
Минусов: 53
Комментариев: 48

КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов КСДПнын кезексиз съездин өткөрүп, Атамбаевди партиянын катарынан чыгаруу демилгесин колдоду

24-октябрда КР Жогорку Кеңешиндеги КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов “Атамбаевсиз КСДП” кыймылынын жакында эле Каракол шаарында өткөн партиялык конференциясынын катышуучаларын парламенттеги өз кабинетинде кабыл алды. Бул тууралу КСДПчы экс-депутат, экс-губернатор Сагынбек Абдрахманов журналисттерге билдирди.

Сагынбек Абдрахмановдун айтымында, жолугушуу катышуучуларга жагымдуу маанайда өткөн.

– Биз КСДП фракциясынын лидерине биздин кыймылдын негизги талаптары – КСДПны аны жаманатты кылган адамдардан жана Атамбаевден тазалоо экендигин айтып бердик. Иса Өмүркулов бул сунушка макул болду. Ошондой эле Өмүркулов партия бир адамдын жеке менчигине айланбаш керек деген биздин пикирибизди колдоду, – деди Абдрахманов.

КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов өзүнө келген партиялаштарынын Бишкекте КСДПнын кезексиз съездин өткөрүп, экс-президент Атамбаевди партиянын катарынан чыгаруу демилгесин колдоду.

– Иса Өмүркулов паламенттеги КСДП фракциясынын көпчүлүгү “Атамбаевсиз КСДП” кыймылын жактай тургандыгын билдирди, – дейт Сагынбек Абдрахманов.

Булак: Кyrgyztoday.кg

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