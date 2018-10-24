Жээнбеков: Россия - самый главный инвестор в экономику Кыргызстана

"Россия является нашим союзником и стратегическим партнером, одна из близких и доверенных дружеских стран. У нас одна судьба и одна история с Россией. Самый главный инвестор - это Российская Федерация. Во время встреч с Президентом России Владимиром Путиным мы также каждый раз обсуждаем укрепление социально-экономических, торговых, культурно-гуманитарных отношений. В будущем еще есть очень много совместных проектов, которые будут реализованы", - сообщил Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 24 октября, в рамках рабочей поездки в Нарынскую область, где он принял участие в открытии спортивного комплекса, построенного в г. Нарын компанией "Газпром".

Глава государства отметил, что подобные современные спорткомплексы в рамках проекта "Газпром - детям" были построены и в других городах республики.

Он поздравил нарынчан с этим знаменательным событием и выразил благодарность компании "Газпром" и российским партнерам.

Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что компания "Газпром", которая обеспечивает Кыргызстан горюче-смазочными материалами, природным газом, с начала своей деятельности в республике инвестировала в страну более 30 млрд сомов, уплатила налогов более чем на 42 млрд сомов. Около 10 тысяч кыргызстанцев работают в различных структурах компании. "Газпром" практически в каждом регионе построил спортивный комплекс, на данный момент в г. Бишкек строится современная школа со всеми условиями на 960 учеников.

На ежегодной основе оказывается помощь ветеранам Великой отечественной войны и блокадникам Ленинграда, медицинским учреждениям, детским домам, больницам и лицам с ограниченными возможностями здоровья.

Как отметил Глава государства, компания "Газпром" ведет масштабную работу по реализации генерального плана газоснабжения и газификации Кыргызстана до 2030 года. Компания "Газпром Кыргызстан" ставит целью до 2030 года газифицировать 60% территории Кыргызстана, обеспечив голубым топливом свыше 400 населенных пунктов республики.

На сегодня в 16 жилых массивах города Бишкек, населенных пунктах Чуйской и Ошской областей построены газораспределительные сети протяженностью свыше 400 км, созданы условия для газификации более 20 тысяч домовладений.

"Деятельность "Газпрома" в Кыргызстане оказывает положительное влияние на развитие экономики страны. Уверен, что наше плодотворное сотрудничество и эффективное партнерство будет продолжено", - подчеркнул Президент.

Он пожелал, чтобы в этом спорткомплексе воспитывались спортсмены, которые достигнут больших результатов в спорте и прославят свою страну на мировой арене.

Генеральный директор ОсОО "Газпром Кыргызстан" Болот Абилдаев проинформировал, что в рамках программы "Газпром - детям" в Кыргызстане построено 9 физкультурно-оздоровительных комплексов. Всего в Кыргызстане будет построено 16 аналогичных спорткомплексов. Открытие такого же спортивного комплекса в скором времени состоится в г. Жалал-Абад. Спорткомплекс построен с использованием современных, качественных материалов и спортинвентаря.

В завершение состоялся осмотр здания спорткомплекса, сообщает отдел информполитики аппарата президента.