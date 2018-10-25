Молодому главе МИД посоветовали правильно расставлять приоритеты

Молодому министру иностранных дел надо поставить конкретную задачу - организовать для Президента на международном уровне контакты с целью достижения реальных экономических результатов. Об этом редакции VB.KG заявил политолог и лидер политической партии "Чон Казат" Максат Мамытканов.

По его словам, политика главы государства по омоложению кадрового состава правительства достойна поддержки. Однако наш гражданский долг помочь ему, а также новым молодым руководителям дельными советами и предложениями.

- Многие молодые назначенцы зачастую не совсем правильно расставляют приоритеты. И мы должны им в этом помочь. Даже функции посольств не всегда понимают. А мы для этого и открываем их за рубежом, чтобы они защищали не только права наших граждан, но и государственные бизнес-интересы. При этом наши бизнесмены тоже должны напрямую с ними работать. Без этого государственная машина не поедет вперед. А то этих молодых назначат, а они не знают, чем они должны заниматься. Хотя бы пусть это сделают для начала, - высказал он свою точку зрения.

Политолог привел ряд примеров, на которые стоит обратить внимание главе МИД.

- На российско-узбекском экономическом форуме Путин и Мирзиеев заключили многомиллиардные контракты, запустив строительство первой в Центральной Азии АЭС. В Финляндии прошел казахстанско-финский деловой прием, где бизнесмены двух стран получили возможность наладить прямые контакты и достигнуть конкретных договоренностей. Там было подписано 23 двусторонних коммерческих и некоммерческих документа на общую сумму 545 миллионов долларов. Кыргызстан соскучился по таким же новостям. Министру иностранных дел нужно немедленно сделать нечто подобное, чтобы мы не разочаровались в нем через год, заслушивая его отчет в парламенте, - добавил он.