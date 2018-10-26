Алия Шагиева обратилась к своей дочери

Художница, дочь экс-президента КР Алмазбека Атамбаева Алия Шагиева в своем аккаунте на FB написала обращение к своей дочери. Которая, к слову, на свет еще не появилась.

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"Как же хочется взять тебя на руки, наша малышка. Когда я представляю нашу первую встречу, воздух вокруг будто теплее становится, а в груди появляется световой шар.

Такой большой-большой шар, совсем как на рисунке, он, конечно, гораздо больше того, что могло бы поместится в грудную клетку, и поэтому меня немного разрывает. На днях укладывала твои забавные вещицы малюсенького размера в тумбочку и поймала себя на мысли, что вторая беременность все-таки сильно отличается от первой по ощущениям, ожиданиям.

Сейчас я знаю, что такое ребёнок, и на некоторые вещи смотрю уже без розовых очков, без амбиций, а на некоторые с нежностью и трепетом, которых раньше не знала.

До рождения сына я была подростком, привыкшим думать прежде всего о себе.

Сейчас мне понятнее, что такое любить, но это далеко-далеко не предел, только первые шажочки. Как же много открытий и перемен. Спасибо, что ты рядом. Ждём тебя очень, девочка, крошечка", - заключила Алия.

Напомним, 20 марта Шагиева родила первенца. Позже Атамбаев сказал, что дочь и ее супруг сами решат, как назовут сына.

"Таир (так мы назвали малыша) такой спокойный, что я успеваю даже рисовать!" - написала Шагиева на своей странице в Instagram.