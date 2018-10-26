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Атамбаев, вернись!

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- Елена Цой
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"Почему нам нужен Атамбаев?

У нас уже сбежали из страны два президента… В бегах несколько бывших премьер-министров... Ни один из проворовавшихся генералов не застрелился…Никто из обанкротивших страну высокопоставленных чиновников так и не покаялся…

Зачем нам нужна такая унизительная репутация?

Алмазбек Атамбаев, если и вы не вернетесь в Кыргызстан, то мы прослывем страной "Вечно сбегающих президентов"…

Чтобы вас здесь ни ожидало, возвращайтесь… Даже если с вас снимут абсолютную неприкосновенность экс-президента, и впереди ждет жесточайшая критика и справедливое наказание за все ваши ошибки, покупайте обратный билет…

Если вы останетесь в строю, то создавайте оппозиционную силу, вступайте в цивилизованную схватку с вашим выдвиженцем.

Сооронбаю Жээнбекову безусловно нужна оппозиция, иначе не будет движения вперед. Хотя справедливости ради надо отметить, что президент последними назначениями пытается исправить кадровую политику. Насколько успешно – покажет время.

Пока в Кыргызстане не появилась новая политическая сила, способная объективно критиковать власть, Атамбаев должен показать пример и самокритики и полезной критики новой власти.

Для тех, кто не в курсе: с Алмазбеком Атамбаевым я фактически не знакома, не являюсь его сторонником.

Для меня важна репутация страны".

Чинара Джакыпова, экс-министр образование КР, бывшая глава фонда "Сорос-Кыргызстан". FB.


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URL: https://www.vb.kg/374575
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Аскар Акаев, Курманбек Бакиев, Беларусь, президент, Россия, Кыргызстан, Чинара Джакыпова
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