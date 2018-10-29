Мэрия принимает жалобы и предложения через мобильное приложение

Столичная мэрия официально запустила приложение "Бишкек 312" для приема жалоб и обращений от населения о проблемах города.

Распоряжение о запуске официального мобильного приложения муниципалитета мэр Бишкека Азиз Суракматов подписал 12 октября. В тестовом режиме же оно заработало еще в начале года.

Дорогие горожане! Чтобы оставить свои жалобы и предложения необходимо скачать приложение через PlayMarket и AppStore. Для активации приложения необходимо также указать свои личные данные – фамилию, имя и мобильный телефон, а также войти в ту или иную группу, - уточняет пресс-служба мэрии.

Для пользователей приложения доступны разделы по вопросам: жилищно-коммунального хозяйства, общественного транспорта, строительства дорог, работе социальных учреждений, озеленения и благоустройства и другие. Также горожане могут оставить свои предложения в разделе "Официальный канал мэрии г. Бишкек".